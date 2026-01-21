قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النائبة هند رشاد: منحة علماء المستقبل خطوة تاريخية لترسيخ العدالة التعليمية

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد
حسن رضوان

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن تدشين برنامج منحة علماء المستقبل يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة فى ملف تمويل التعليم العالى، ويعكس إيمان الدولة العميق بأن الاستثمار الحقيقى هو الاستثمار فى الإنسان، مشيدة برؤية الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى فى تبنى نموذج وطنى جديد قائم على الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفى والجامعات.

وأضافت “رشاد” في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن المبادرة تجسد ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الطلاب المتفوقين وتكافؤ الفرص، خاصة أبناء المحافظات الحدودية وذوى الهمم وأبناء الشهداء، مؤكدة أن هذه الفئات تستحق دعماً استثنائياً يضمن لها مستقبلًا تعليمياً يليق بتضحياتها وقدراتها.

بناء كوادر علمية قادرة على قيادة التنمية المستدامة

وأشارت النائبة إلى أن ما يتم اليوم ليس مجرد منح دراسية، بل استراتيجية وطنية لبناء كوادر علمية قادرة على قيادة التنمية المستدامة، معتبرة أن إشراك البنك المركزى والقطاع المصرفى فى تمويل التعليم يعكس وعياً مؤسسياً بأهمية الربط بين التعليم والاقتصاد الوطنى.

وشددت هند رشاد على أن دعوة رئيس الوزراء لرجال الأعمال لدعم قطاعى التعليم والصحة تمثل رسالة واضحة بأن بناء الجمهورية الجديدة مسئولية مشتركة، داعية إلى تعميم هذا النموذج وتوسيعه ليشمل مزيداً من التخصصات والطلاب خلال السنوات المقبلة.

النائبة هند رشاد منحة علماء المستقبل العدالة التعليمية مجلس النواب

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
