النائبة هند رشاد: منحة علماء المستقبل خطوة تاريخية لترسيخ العدالة التعليمية

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن تدشين برنامج منحة علماء المستقبل يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة فى ملف تمويل التعليم العالى، ويعكس إيمان الدولة العميق بأن الاستثمار الحقيقى هو الاستثمار فى الإنسان، مشيدة برؤية الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى فى تبنى نموذج وطنى جديد قائم على الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفى والجامعات.

وأضافت “رشاد” في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن المبادرة تجسد ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الطلاب المتفوقين وتكافؤ الفرص، خاصة أبناء المحافظات الحدودية وذوى الهمم وأبناء الشهداء، مؤكدة أن هذه الفئات تستحق دعماً استثنائياً يضمن لها مستقبلًا تعليمياً يليق بتضحياتها وقدراتها.

بناء كوادر علمية قادرة على قيادة التنمية المستدامة

وأشارت النائبة إلى أن ما يتم اليوم ليس مجرد منح دراسية، بل استراتيجية وطنية لبناء كوادر علمية قادرة على قيادة التنمية المستدامة، معتبرة أن إشراك البنك المركزى والقطاع المصرفى فى تمويل التعليم يعكس وعياً مؤسسياً بأهمية الربط بين التعليم والاقتصاد الوطنى.

وشددت هند رشاد على أن دعوة رئيس الوزراء لرجال الأعمال لدعم قطاعى التعليم والصحة تمثل رسالة واضحة بأن بناء الجمهورية الجديدة مسئولية مشتركة، داعية إلى تعميم هذا النموذج وتوسيعه ليشمل مزيداً من التخصصات والطلاب خلال السنوات المقبلة.