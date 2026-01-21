قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
7 قتلى وأكثر من 18 جريحاً بتفجير مستودع ذخيرة لـقسد في اليعربية
اقتصاد

خبير: صناديق الاستثمار العقاري أداة ادخارية فعالة والتحوط من التضخم

جمعية رجال أعمال المصريين
جمعية رجال أعمال المصريين
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس أحمد أبو السعد، خبير إدارة الصناديق العقارية أن صناديق الاستثمار العقاري والمنصات الرقمية أصبحت من أبرز أدوات الادخار والاستثمار في المرحلة الحالية، لما توفره من فرص استثمارية مرنة وآمنة لجميع فئات المجتمع.
وخلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، استعرض أبو السعد تطور تجربة مصر في مجال المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى التطور التشريعي الملحوظ والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها هذه الصناديق على مستوى الشركات وحملة الوثائق.
وأوضح أن الاستثمار العقاري الجزئي أصبح وسيلة فعالة للتحوط من التضخم وتقلبات أسعار العملات، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، كما يوفر فرصة للأفراد للدخول إلى سوق العقارات برؤوس أموال أقل مقارنة بالاستثمار التقليدي.
 

وأشار إلى أن هذا النوع من الاستثمار يعزز الثقافة الادخارية، ويساهم في تنويع محفظة المستثمرين وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق، بما يضمن استدامة العوائد على المدى الطويل.
وكشف أبو السعد عن وجود اتجاه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في القانون رقم 30، موضحًا أن القرار في مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يشكل دفعة قوية لنمو سوق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار، ويحفز مشاركة أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن دمج أدوات التمويل الحديثة مع المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار يوفر بيئة استثمارية أكثر شفافية وأمانًا، ويعزز من قدرة المستثمرين على التخطيط المالي طويل الأجل والاستفادة من فرص التنمية العقارية المستدامة.

المنصات الرقمية الاستثمار العقاري أسعار العملات سوق العقارات التخطيط المالي

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

مصرع فتاة

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

رانيا المارية

خبير اقتصاد مجتمعي توجه نصائح للمواطنين قبل رمضان

أرشيفية

قبل أداء العمرة بأسبوعين.. نصائح للحفاظ على صحتك

صورة أرشيفية

5 شهداء فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

