الأنبا فام يلتقي كهنة شرق المنيا وأسرهم في لقاء عيد الغطاس السنوي

التقى نيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا ، بمجمع الآباء كهنة الإيبارشية وأسرهم في بيت القديس الأنبا بولا للمؤتمرات بقرية نزلة عبيد التابعة للإيبارشية، وذلك في اللقاء السنوي الذي يُقام تزامنًا مع عيد الغطاس المجيد.

ويهدف الاجتماع إلى توطيد أواصر المحبة وتجديد روح الشركة بين نيافته والآباء الكهنة وأسرهم.

وخلال اللقاء ألقى نيافته كلمات تشجيع أكد فيها أهمية الدور الرعوي والخدمي للآباء الكهنة، مشددًا على مكانة الأسرة الكهنوتية كشريك أساسي في الخدمة، كما تخلل اليوم عدد من الأنشطة المتنوعة التي أضفت أجواء من البهجة والألفة، وعكست روح المحبة والترابط بين الجميع داخل الإيبارشية.