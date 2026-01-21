قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
7 قتلى وأكثر من 18 جريحاً بتفجير مستودع ذخيرة لـقسد في اليعربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الشهر المقبل.. صندوق عقاري جديد باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه ودخول يبدأ من 5 آلاف جنيه

جمعية رجال أعمال المصريين
جمعية رجال أعمال المصريين
ولاء عبد الكريم

أعلن المهندس أحمد أبو السعد، خبير إدارة الصناديق العقارية  عن الإطلاق الرسمي لأحد أكبر الصناديق العقارية في السوق المصري خلال الشهر المقبل، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في أدوات الاستثمار العقاري المنظم.

وخلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أوضح أبو السعد أن الصندوق سيبدأ باستثمارات مبدئية تصل إلى 200 مليون جنيه، مع خطة مدروسة لزيادة رأس المال تدريجيًا لتصل إلى 2 مليار جنيه، بما يتيح تمويل مشروعات عقارية متنوعة ومواكبة احتياجات السوق.
وأشار إلى أن الصندوق متعدد الإصدارات، حيث يستهدف كل إصدار قطاعًا محددًا، من بينها المباني الإدارية المدرة لعوائد دورية، وقطاع الضيافة والفنادق، إلى جانب نماذج استثمارية أخرى قيد الدراسة لتلبية متطلبات مختلف فئات المستثمرين.
وأكد أبو السعد أن الاكتتاب في الصندوق سيبدأ من 5 آلاف جنيه فقط، وهو ما يعكس حرص الصندوق على دمقرطة الاستثمار العقاري، وإتاحة الفرصة أمام جميع فئات المجتمع للمشاركة بشكل آمن ومنظم.
 

وأضاف أن هذا الصندوق يوفر مزايا تنافسية للمستثمرين، من بينها الربط المباشر مع المنصات الرقمية لتسهيل إدارة الاستثمارات وتحويل الأصول إلى أدوات مالية مرنة، ما يسهم في تعزيز السيولة وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري التقليدي.
وأوضح أن الصندوق يعتمد على إدارة احترافية لرأس المال والأصول، مع خطط واضحة للتخارج وزيادة العوائد، بما يضمن تحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والسيولة، ويعزز جاذبية السوق العقاري للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أبو السعد أن إطلاق هذا الصندوق يأتي في إطار جهود تعزيز الابتكار في أدوات الاستثمار العقاري، ودعم نمو القطاع من خلال حلول تمويلية متطورة تتيح الفرصة أمام المطورين والمستثمرين لتحقيق عوائد مستدامة.

رأس المال السوق العقاري المنصات الرقمية الصناديق العقارية الاستثمارات

