القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المصرية للاتصالات تعزز مسارها الاستراتيجي بتكليف محمد التوني بقيادة الشؤون التجارية لقطاع الأفراد

أحمد عبد القوى

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات تكليف الأستاذ محمد التوني بمنصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية للأفراد، في إطار توجه استراتيجي يستهدف دعم كفاءة الأداء وتعزيز التركيز على تطوير قطاع الأفراد باعتباره أحد المحركات الرئيسية لنمو الشركة.

ويمتلك محمد التوني خبرة مهنية تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عامًا في مجالات الاتصالات والإدارة التجارية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث شغل خلالها مناصب قيادية متعددة، وأسهم في قيادة عمليات تطوير وتحول ركزت على تحسين الأداء التشغيلي، وتعظيم العائد، وبناء نماذج عمل مرنة قادرة على التكيف مع متغيرات السوق.

وتشمل مهامه قيادة الاستراتيجية التجارية لقطاع الأفراد، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية، وتحسين كفاءة العمليات، إلى جانب الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يدعم تحقيق النمو المستدام وزيادة القيمة المضافة.

ويأتي هذا التكليف متسقًا مع الهيكل التنظيمي الجديد الذي تتبناه المصرية للاتصالات، والقائم على الفصل بين القطاعات المختلفة بهدف تسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التخصص، ورفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات كل شريحة من العملاء.

ويعكس هذا القرار ثقة المصرية للاتصالات في القيادات ذات الخبرة والكفاءة، وقدرتها على إدارة مراحل التحول والتطوير، بما يدعم مكانة الشركة في سوق الاتصالات المصري ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

مصر مصرية اتصالات

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

أسبانيا تدين هدم مقر الأونروا في القدس المحتلة

وزير الداخلية الروسي يزور كوبا رغم تهديدات ترامب

في تحدٍ لترامب..فرنسا تطلب إجراء مناورات لحلف الناتو في جرينلاند

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

