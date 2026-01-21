المصرية للاتصالات تعزز مسارها الاستراتيجي بتكليف محمد التوني بقيادة الشؤون التجارية لقطاع الأفراد

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات تكليف الأستاذ محمد التوني بمنصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية للأفراد، في إطار توجه استراتيجي يستهدف دعم كفاءة الأداء وتعزيز التركيز على تطوير قطاع الأفراد باعتباره أحد المحركات الرئيسية لنمو الشركة.

ويمتلك محمد التوني خبرة مهنية تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عامًا في مجالات الاتصالات والإدارة التجارية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث شغل خلالها مناصب قيادية متعددة، وأسهم في قيادة عمليات تطوير وتحول ركزت على تحسين الأداء التشغيلي، وتعظيم العائد، وبناء نماذج عمل مرنة قادرة على التكيف مع متغيرات السوق.

وتشمل مهامه قيادة الاستراتيجية التجارية لقطاع الأفراد، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية، وتحسين كفاءة العمليات، إلى جانب الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يدعم تحقيق النمو المستدام وزيادة القيمة المضافة.

ويأتي هذا التكليف متسقًا مع الهيكل التنظيمي الجديد الذي تتبناه المصرية للاتصالات، والقائم على الفصل بين القطاعات المختلفة بهدف تسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التخصص، ورفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات كل شريحة من العملاء.

ويعكس هذا القرار ثقة المصرية للاتصالات في القيادات ذات الخبرة والكفاءة، وقدرتها على إدارة مراحل التحول والتطوير، بما يدعم مكانة الشركة في سوق الاتصالات المصري ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.