مدير تعليم مطروح تزف بشرى لطلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية

تفقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم الأربعاء خلال جولة تفقدية مفاجئة جديدة بمدينة مرسى مطروح انضباط امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في يومها قبل الأخير .

حيث تابعت مسار العملية الامتحانية ببعض اللجان بعاصمة المحافظة حيث أدى الطلاب الامتحانات في اليوم الثاني في مادة الدراسات الاجتماعية فترة واحدة لمدة ساعتين ومادة التربية الرياضية فترة ثانية لمدة ساعتين لطلاب المدرسة الإعدادية الرياضية بسيدي عبدالرحمن التابعة لإدارة العلمين.

واشارت وكيل الوزارة أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية جاء في مستوى الطالب المتوسط ومطابق للوزن النسبي وشامل كافة أجزاء المنهج وفقا للتعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن مضيفة أن غرفة العمليات الرئيسية لم تصل لها أي شكاوى بشأن امتحان اليوم قبل الأخير

وطمأنت نادية فتحي أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور مؤكدة أنه لا تهاون في مصلحة الطالب مشيرة أن مستقبل الطلاب خط أحمر لا يجب المساس به تحت أي ظرف وان قيادات التعليم بمطروح تقف علي مسافة واحدة من جميع الطلاب حرصًا على حصول كل طالب علي حقه كاملًا.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، سير امتحانات الشهادة الابتدائية بلجنة مطروح الابتدائي، وذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة للاطمئنان على انتظام أعمال اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

كما قام محمود الحلبي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، بزيارة تفقدية للجنة علي بن سلطان بمنطقة القصر، رافقه خلالها رفعت محمد عبد العزيز، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ محمد زيد، مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، حيث تابعوا أداء طلاب الشهادة الابتدائية لامتحانات مادتي العلوم واللغة الإنجليزية، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية اختباراتهم في مادتي القرآن الكريم وتجويده والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقد أكدت القيادات خلال جولاتهم على استقرار العملية الامتحانية بجميع اللجان وعدم تلقي غرفة العمليات بالمنطقة أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو تجاوزات تنظيمية، مع التشديد على الالتزام الكامل بكافة التعليمات الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية لضمان سير الامتحانات بكل دقة وشفافية.