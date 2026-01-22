قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقيب الأطباء: تحسين بيئة العمل والتدريب أولوية قصوى
بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم
يحمي الجهاز العصبي ويقوي العظام.. فوائد لا تعرفها عن تناول التمر
سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري
السفير حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعزز مكانة مصر الدولية وصوتها المسؤول
برقم غير مسبوق.. هاتف iQOO 15 Ultra يفرض نفسه في عالم الأداء
الديهي: قبول الرئيس السيسي الانضمام لمجلس السلام الدولي يؤسس لنظام عالمي جديد
الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة
تفاصيل العثور على ضحايا جريمة المنوفية مخنوقين داخل منزل مهجور
برلماني: لقاء السيسي وترامب في دافوس يعكس ثقة دولية في القيادة المصرية
قتلت ولاد ابني ليه.. جدة ضحايا المنوفية: المتهم كان بيجري وبيدور معانا
مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 22 يناير 2026: مساعدة طبية

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026

خصّص المزيد من الوقت للعلاقات العاطفية، واحرص على القيام بمهام جديدة في العمل ستعود عليك بالنفع على المدى البعيد. كما ستنعم اليوم بلحظات سعيدة في صحتك ورزقك.

توقعات برج الحمل صحيا 

 تجنب رفع الأشياء الثقيلة فوق رأسك في الجزء الثاني من اليوم، فقد تتعرض لحوادث بسيطة، قد تُصاب بمشاكل في الصدر، قد يحتاج كبار السن إلى مساعدة طبية بسبب آلام المعدة، كما قد يُعاني الأطفال من مشاكل في العينين والأذنين.

توقعات برج الحمل عاطفيا 

عليك أن تُحسن الاستماع اليوم، وتجنّب إقحام علاقة سابقة في الحديث، فقد يُؤدي ذلك إلى توتر الأجواء. قد تتوقع الفتيات العازبات عرض زواج في النصف الثاني من اليوم. كما يُمكنك اختيار هذا اليوم لمناقشة علاقتك العاطفية مع والديك.  

برج الحمل اليوم مهنيا

قد تحتاج أيضًا إلى خوض بعض المخاطر في مسيرتك المهنية اليوم يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا لحضور مقابلات العمل. كما ستواجه بعض المشاكل البسيطة المتعلقة بسياسات العمل، والتي ستحتاج إلى حلّها من خلال التواصل. 

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

قد تشهد النساء زيادة في فرص العمل، مما سيؤدي إلى تغيير في هيكل الرواتب، قد يواجه بعض التجار مشاكل تتعلق بالتمويل، وقد تتم الموافقة على قرض بنكي. 

