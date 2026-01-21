24 يناير… جامعة قناة السويس تطلق «العلاج حق للجميع» لتقديم رعاية طبية وجراحية مجانية

تطلق جامعة قناة السويس 24 يناير الجاريمبادرة «اليوبيل الذهبي… «العلاج حق للجميع» لتقديم رعاية طبية وجراحية مجانية لغير القادرين، وذلك في إطار الدور المجتمعي الرائد للجامعة وتأكيدًا على التزامها بتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي إقليم القناة.

تنطلق مبادرة طبية كبرى تحت عنوان «اليوبيل الذهبي… «العلاج حق للجميع»– Golden Jubilee.

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بهدف تقديم خدمات طبية وجراحية مجانية بالكامل للفئات غير القادرة وذوي الهمم والخاضعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومن ليس لهم موقف مالي.

وتبدأ فعاليات المبادرة اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وذلك بمقر العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة قناة السويس، حيث تقدم المبادرة حزمة متكاملة من الخدمات الطبية المتخصصة، تشمل الكشف والتشخيص الدقيق، وإجراء العمليات الجراحية، والتحاليل والفحوصات الطبية، والتحضيرات اللازمة قبل الجراحة، بالإضافة إلى المتابعة الطبية بعد العمليات، دون أي مقابل مادي.

وتتضمن المبادرة مشاركة عدد من التخصصات الطبية الحيوية، يأتي في مقدمتها قسم الرمد، حيث يتم إجراء 100 عملية مياه بيضاء مجانية باستخدام أحدث التقنيات الجراحية، لعلاج حالات ضعف وتشوش الرؤية، والرؤية الضبابية، وصعوبة الإبصار ليلًا، والصداع الناتج عن ضعف النظر، بما يضمن استعادة جودة الإبصار وتحسين مستوى الحياة للمرضى.

كما تشمل المبادرة تخصص الأنف والأذن والحنجرة، من خلال إجراء 100 عملية استئصال لوزتين ولحميات مجانًا، للحالات التي تعاني من التهابات اللوز المتكررة، وصعوبة التنفس أو البلع، والشخير أو انقطاع النفس أثناء النوم، والتهابات الأذن وضعف السمع، وذلك على أيدي أطباء متخصصين ووفق أعلى معايير الأمان الطبي.

وفي مجال الجراحة العامة، توفر المبادرة 50 عملية إصلاح فتق إربي مجانية للكبار والأطفال، للحالات التي تعاني من الفتق الإربي أو الآلام والبروز أسفل البطن وصعوبة الحركة مع المجهود، مع التأكيد على توفير تجهيز طبي كامل يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة المقدمة.

وامتدادًا للتوجه نحو العلاج غير الجراحي، تتضمن المبادرة تقديم خدمات علاج الألم لـ50 حالة، باستخدام تقنيات الحقن والتردد الحراري، لعلاج آلام الظهر والعمود الفقري المزمنة، وآلام المفاصل، والصداع المزمن والصداع النصفي، من خلال حلول علاجية حديثة وعلى يد متخصصين، بما يخفف من معاناة المرضى ويحسن قدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية.

وتعمل العيادات المشاركة في المبادرة وفق جدول زمني منتظم، حيث تستقبل عيادات الرمد والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة المرضى جميع أيام الأسبوع عدا السبت، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، بينما تعمل عيادة علاج الألم أيام الأحد والثلاثاء والخميس خلال نفس التوقيت، بما يضمن إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وتؤكد جامعة قناة السويس من خلال هذه المبادرة أن جميع خدمات «اليوبيل الذهبي» تُقدَّم مجانًا بنسبة 100% دون أي مقابل، في رسالة إنسانية واضحة تعكس إيمان الجامعة العميق بأن العلاج حق للجميع، وأن الرعاية الصحية يجب أن تصل إلى كل مواطن دون تمييز.

وتواصل الجامعة ترجمة هذا المبدأ إلى واقع ملموس عبر مستشفياتها الجامعية، واضعة صحة الإنسان في مقدمة أولوياتها، ومجسدة دورها الوطني والمجتمعي في خدمة أهالي إقليم القناة، بما يعزز ثقة المواطنين في أن مستشفيات جامعة قناة السويس كانت وستظل سندًا حقيقيًا لكل محتاج، وأن المرضى فيها دائمًا «في أيدٍ أمينة».