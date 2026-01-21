الجيش السوداني يدرس مقترحا أمريكيا سعوديا جديدا للهدنة

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الآمال ما زالت معلّقة على أن تشهد الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في السودان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عبر الحلول السلمية، في ظل أنباء متداولة عن تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة تهدف إلى إنهاء الصراع الدائر في البلاد.

وأوضح إبراهيم خلال رسالة على الهواء، أن مجلس الأمن الدولي يُتوقع أن يعقد اجتماعات، اليوم، لمناقشة المبادرة الأميركية - السعودية، التي تتضمن مقترحًا لوقف إطلاق النار، تمهيدًا للدخول في نقاشات أوسع حول آليات تنفيذ التهدئة، وصولًا إلى إطلاق عملية سلام شاملة.

وأضاف أن هذه المبادرة تحظى باهتمام واسع داخل السودان، وسط ترقّب لما ستسفر عنه، خاصة في ظل استمرار المعارك في غرب البلاد، لا سيما في إقليمي دارفور وكردفان، واستمرار موجات النزوح.

