رئيس الوزراء يتفقد جناح مركز المعلومات بمعرض القاهرة للكتاب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك خلال افتتاحه الدورة السابعة والخمسين للمعرض، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية، خلال الفترة من ٢١ يناير وحتى ٣ فبراير 2026.

وخلال تفقده لجناح المركز، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح مفصل من الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول طبيعة مشاركة المركز في المعرض هذا العام؛ حيث استعرض مكونات الجناح وما يقدمه من إصدارات بحثية ومعرفية ومنتجات رقمية وتكنولوجية ذكية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن مشاركة المركز تأتي للعام السادس على التوالي، من خلال جناح يضم مجموعة متنوعة من الإصدارات الثقافية والاجتماعية والمعرفية، وذلك تماشيا مع حرص الدولة على دعم قضية بناء الإنسان، وتعزيز الأبعاد الفكرية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بها، بما يسهم في الحفاظ على الشخصية المصرية، وترسيخ قيم الانتماء والهوية، والارتقاء بمستوى الوعي العام، خاصة من خلال التواجد الفاعل في الفعاليات الثقافية الكبرى.

وأوضح " الجوهري" أن جناح المركز يضم باقة متنوعة من الإصدارات الثقافية والاجتماعية، من أبرزها المجلة العربية للدراسات الثقافية، وهي مجلة محكمة نصف سنوية تُعنى بخدمة الباحثين والمفكرين والمثقفين والمبدعين في مختلف مجالات المعرفة والإبداع، وتضم هيئة استشارية رفيعة المستوى مكونة من 23 من القامات العلمية والفكرية ذات الإسهامات المتميزة على المستويين المحلي والدولي، من بينهم شخصيات حاصلة على جوائز دولية ولها أعمال علمية وإبداعية منشورة ومترجمة.

كما أوضح أن المركز يشارك كذلك بإصدار "آفاق اجتماعية"، الذي يهدف إلى طرح رؤى وتحليلات حول عدد من القضايا الاجتماعية ذات الأولوية السياسية والمجتمعية، حيث صدر منه حتى الآن تسعة أعداد، كان أحدثها عدد يتناول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، إلى جانب سلسلة "بقلم خبير"، التي تتناول موضوعات متنوعة تمس الشأن الاجتماعي من زوايا تحليلية مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن الجناح يشمل كذلك عددًا من الإصدارات التي تغطي قضايا مجتمعية متنوعة، من بينها العنف الأسري، وأوضاع الأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، فضلًا عن إصدارات مخصصة لقضايا الشباب تحت عنوان "شبابنا يدعم قرارنا"، والتي تمثل منصة لعرض إبداعات الشباب بأقلامهم في المجالات التنموية المختلفة.

وفي مجال التطبيقات الذكية، يستعرض جناح المركز التطبيق الإلكتروني "ذاكرة المدينة" للهواتف الذكية، والذي تم تطويره بالتعاون مع وزارة الثقافة، ويأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تستهدف ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء، ومن بينها مبادرة "عاش هنا"، التي بدأت بوضع لوحات تعريفية على المباني التاريخية، وتجاوز عددها الألف لوحة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، توثق لسير أبرز الشخصيات التي عاشت على أرض مصر.

كما يتيح جناح المركز لزواره التعرف على خبرات المركز في مجال التحول الرقمي ودعم صنع القرار، من خلال عرض نماذج للوحات معلوماتية متكاملة تضم بيانات ومؤشرات حيوية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والعمل والحماية الاجتماعية، بما يتيح لصانع القرار الوصول السريع والدقيق للمعلومات ذات الصلة.

كما يعرض الجناح كذلك محتوى المركز على منصاته الرقمية وبرامجه ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، والتي تسلط الضوء على نماذج نسائية ملهمة، وقصص نجاح لذوي الهمم، وجهود الدولة في تطوير المناطق غير المخططة، فضلًا عن إتاحة عدد من التقارير ذات الأبعاد الاجتماعية، وعلى رأسها تقارير مرصد أحوال الأسرة المصرية، التي ترصد التحولات في أنماط حياة الأسر المصرية بهدف دعم السياسات العامة بمعلومات دقيقة وموثوقة.

يُذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يُعد مركز فكر الحكومة المصرية، وأحد أبرز مراكز الفكر في مصر والمنطقة، ويتمتع بتصنيف متقدم على المستوى العالمي، في إطار مسيرة ممتدة منذ تأسيسه عام 1985 وحتى الآن في دعم متخذي القرار بالتحليل والمعرفة والرؤية الاستشرافية.