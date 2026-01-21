قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ندوات توعية بوزارة العمل استعدادًا للدورة النقابية 2026–2030

جانب من دورات التدريب
جانب من دورات التدريب

نظّمت الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بوزارة العمل، برئاسة المستشار وليد عبد الرازق، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة، سلسلة من ندوات التوعية، وذلك استعدادًا للدورة النقابية 2026–2030.. وذلك في إطار حرص الوزارة على إجراء انتخابات نقابية عمالية تتسم بالنزاهة والشفافية، وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

تناولت الندوات شرح أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية رقم 35 لسنة 2018، إلى جانب القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن انتخاب ممثلي العاملين بالوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما شملت الندوات التعريف بكيفية إدارة العملية الانتخابية، وآليات الإشراف على الصندوق الانتخابي، سواء على مستوى المنظمات النقابية أو انتخابات ممثلي العاملين بالوحدات التابعة لقطاعي الأعمال العام والقطاع العام.

وشهدت ندوة يوم 12-1-2026 مشاركة مديريات العمل بكل من: الوادي الجديد، الدقهلية، القليوبية، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، البحر الأحمر، مطروح، والقاهرة.

كما عُقدت ندوة أخرى يوم 19-1-2026، بحضور مديريات العمل في: الفيوم، أسيوط، سوهاج، المنيا، بني سويف، القليوبية، أسوان، والجيزة..

وتؤكد وزارة العمل استمرار جهودها في رفع الوعي القانوني وبناء القدرات التنظيمية للعاملين والقائمين على العملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم انتخابات نقابية حرة ومنضبطة، تعكس إرادة العمال وتسهم في تعزيز استقرار بيئة العمل ودعم مسيرة التنمية.

وزارة العمل الدورة النقابية الانتخابات العمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

فيضانات تونس

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

ناصر ماهر

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

ترشيحاتنا

يوسف بلعمري

يوسف بلعمري يودع جماهير الرجاء قبل الانضمام للأهلي

يوسف بلعمري

يوسف بلعمري يصل القاهرة اليوم.. متى يظهر بقميص الأهلي؟

منتخب مصر

بطولة أفريقيا لكرة اليد.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على الجابون

بالصور

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد