ندوات توعية بوزارة العمل استعدادًا للدورة النقابية 2026–2030

نظّمت الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بوزارة العمل، برئاسة المستشار وليد عبد الرازق، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة، سلسلة من ندوات التوعية، وذلك استعدادًا للدورة النقابية 2026–2030.. وذلك في إطار حرص الوزارة على إجراء انتخابات نقابية عمالية تتسم بالنزاهة والشفافية، وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

تناولت الندوات شرح أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية رقم 35 لسنة 2018، إلى جانب القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن انتخاب ممثلي العاملين بالوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما شملت الندوات التعريف بكيفية إدارة العملية الانتخابية، وآليات الإشراف على الصندوق الانتخابي، سواء على مستوى المنظمات النقابية أو انتخابات ممثلي العاملين بالوحدات التابعة لقطاعي الأعمال العام والقطاع العام.

وشهدت ندوة يوم 12-1-2026 مشاركة مديريات العمل بكل من: الوادي الجديد، الدقهلية، القليوبية، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، البحر الأحمر، مطروح، والقاهرة.

كما عُقدت ندوة أخرى يوم 19-1-2026، بحضور مديريات العمل في: الفيوم، أسيوط، سوهاج، المنيا، بني سويف، القليوبية، أسوان، والجيزة..

وتؤكد وزارة العمل استمرار جهودها في رفع الوعي القانوني وبناء القدرات التنظيمية للعاملين والقائمين على العملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم انتخابات نقابية حرة ومنضبطة، تعكس إرادة العمال وتسهم في تعزيز استقرار بيئة العمل ودعم مسيرة التنمية.