الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر يزور الرهبان بإيطاليا ويترأس قداسا بجبل ڨيرنا

أجرى الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، زيارة إلى الإخوة الرهبان، والمبتدئين بإيطاليا، وذلك في إطار متابعته لمسيرتهم التكوينية، وتعزيز روابط الشركة الأخوية بين أبناء الرهبنة.

وتوّجت الزيارة بالاحتفال بالقداس الإلهي، بكنيسة جروحات القديس فرنسيس الآسيزي، بجبل ڨيرنا، إحدى أقدس المواقع الفرنسيسكانية، حيث تلقّى القديس فرنسيس الآسيزي علامات آلام المسيح.

وشكّلت هذه المناسبة لحظة روحية مميّزة للصلاة، والتأمل في دعوة الرهبنة، ورسالتها القائمة على الفقر الإنجيلي، والأخوّة، والسلام.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الرعاية الروحية، والتكوينية الذي تحرص عليه الرهبنة الفرنسيسكانية، بهدف دعم الرهبان في مسيرتهم الدعوية، وتعميق ارتباطهم بجذورهم الروحية، والفرنسيسكانية.