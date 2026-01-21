مجزرة جديدة بحق الصحفيين.. ارتقاء 3 شهداء بينهم عريس من أسبوعين

ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة بحق الصحفيين حيث ارتقى 3 شهداء صحفيين في قصف ناري عليهم أدى إلى حرقهم وتدميرهم خلال استقلالهم مركبتهم إلى وجهة عملهم.

وارتقى الصحفيون، محمد صلاح قشطة وعبد الرؤوف سمير شعت وأنس غنيم الذين قتلهم الاحتلال بغارة أثناء مهمة تصوير لمخيمات اللجنة المصرية وسط قطاع غزة.

وذكرت شبكة قدس أنه بعد 13 يوما من زفافه، قتل الاحتلال الصحفي عبد الرؤوف شعت برفقة زميليه أنس غنيم ومحمد قشطة بقصف جوي لمركبتهم أثناء عملهم مع اللجنة المصرية في وسط قطاع غزة.

فيما شنت مدفعية الاحتلال قصفا على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وارتقى شهداء وجرحى في استهدافين منفصلين وسط قطاع غزة في النصف ساعة الأخيرة فارتقى ثلاثة شهداء جراء قصف مدفعي قرب مدارس الثانوية شمال شرق مخيم البريج.