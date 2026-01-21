القاضى للمتهم بالتخلص من صديقه: جرمك ارتعدت منه فرائص الإنسانية

وجه المستشار وائل كمال صالح، رئيس محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية كلمات قوية إلى شخص عربي الجنسية متهم بقتل صديقه المصرى بمسكنه بمدينة المنصورة ونزع أعضاء حساسة من جسده.

وقال رئيس المحكمة خلال كلمته قبل النطق بالحكم:"إن المحكمة وهي بصدد نطقها بالحق، قد استعرضت مأساة إنسانية فجعت بها النفوس واهتزت لها الضمائر".

وأضاف رئيس المحكم: "لقد جئت إلى كنانة الله في أرضه، من رحاب بلد حرام، يحفظ للنفس حرمتها وللأرض قدسيتها، فأوتك الديار وأكرمت وفادتك، لكنك أثرت أن تنسلخ من ثوب الإنسانية، وتلبس رداء الوحشية استسلمت لنزواتك، واتخذت من شياطين الإنس والجن أخداناً وخلان، فغرقت في لجة المخدرات ومستنقعات الرذيلة، حتى عميت بصيرتك عن كل خلق ودين".

ونادى المستشار وائل كمال صالح، على المتهم قائلا:"أيها المتهم...إن الجرم الذي اقترفته يداك، لم تنخلع له القلوب فحسب، بل ارتعدت منه فرائص الإنسانية ووقفت أمامه الشياطين مبهوتة من فظاعة ما جنيت".



واصل المستشار كلمته المتهم:"لقد قتلت رفيق جلسات المنكر"، ولم تكتف بإزهاق روحه ونحر عنقه بغدر وخسة، بل انحدرت إلى درك من الهمجية لم يبلغه وحش في غابته، حين سولت لك نفسك المريضة أن تُمثل بجثمانه، وتنهش أعضاء أعضاءه في مشهد سادي مقيت، ظناً منك أنك تغسل بدمائه عار نقيصتك، وما زادك فعلك إلا خزياً وعاراً".

واستمر القاضي في كلماته للمتهم:"إن المحكمة وهي بصدد إصدار حكمها، قد سبرت أغوار الأوراق، فلم تجد بين ثناياها لك موضعاً للرحمة، ولا سبيلاً للرأفة. فلقد خططت بدم بارد وتربصت في خبث، وأجهزت في غدر. وإن العدالة التي وللمجتمع بأسره".



وقال رئيس المحكمة :"طالبت بستر عيبك تحت ظلالها، هي ذاتها التي كشفت سوء فعلك، وهي اليوم تقتص للمجني عليه فإن ميزان الحق لا يستقيم إلا بقطع دابر شرك، وتطهير الأرض من رجس فعلك، لتكون لغيرك، عبرة وللمتقين آية".



وقضت جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بالاعدام شنقًا لشخص يحمل جنسية احدى الدول العربية وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية فى قرار اعدامه، لإدانته بقتل شخص داخل مسكنه فى مدينة المنصورة ونزع عضوه الذكري واحشاءه لوجود خلافات فيما بينهم على اثر معايرة المجني عليه للمدان بعدم قدرته الجنسية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشار رامي منصور عباس،والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر فى القضية رقم 12134 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 3706 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشار مصطفى عبد الباقي ، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "رامي.ص.ا"،43 عاما، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويقيم بمنطقة تقسيم ابو الليل بدائرة اول المنصورة، الى محكمة الجنايات المختصة لانه في 22/11/2025 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية قتل المجني عليه "أحمد فتحي حسانين الكناني" - عمدا مع سبق الاصرار انه على اثر خلاف بينهما عقد العزم وبيت النية على قتله واعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"وتوجه الى المكان الذي ايقن سلفا تواجده فيه- المصعد الكهربائي الخاص بالعقار محل سكنه- وتحين الفرصة وما ان ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض إحرازه استقرت بعنقه فخارت قواه وسقط أرضا فجثم فوق جسده ماضيا فى انفاذ ما انعقدت عليه عزائمه ونحره بالسلاح الابيض فاحدث اصابته التي ابان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته.

وشهدت امال محمد ابومسلم، حارسة العقار، امام النيابة العامة انه حال تواجدها بمحل عملها تراءى لسمعها جلبة بالمصعد الكهربائي المتوقف بالطابق الكائن به الوحدة السكنية الخاصة بالمجني عليه وباستبيان الأمر أبصرت المتهم معتدياً على المجني عليه بداخل المصعد وبيده سلاحاً أبيض – سكين – ويقوم بنحره بذلك السلاح فاستغاثت بالأهالي والشرطة فتم ضبطه.