محافظ الغربية يناقش مع “المصرية للاتصالات” خطط الارتقاء بالخدمة وتسريع التدخل الفني

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات، لبحث آليات تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة الشبكات، إلى جانب تعزيز سرعة الاستجابة للأعطال والشكاوى، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويواكب متطلبات التحول الرقمي،في إطار حرص محافظة الغربية على تطوير الخدمات الأساسية.

توجيهات محافظ الغربية

شهد الاجتماع حضور المهندس محمد السيد، مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس حازم الديب، مدير إدارة الدعم الفني، حيث تم استعراض موقف خدمات الاتصالات بعدد من المراكز والمدن، ومناقشة أبرز الملاحظات الميدانية، خاصة ما يتعلق بتأخر بعض التدخلات الفنية، سواء في الأعطال الفردية أو الجماعية، وسبل تلافيها مستقبلًا.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الغربية أن خدمات الاتصالات أصبحت عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية للمواطن، ومحركًا مهمًا للأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشددًا على أن المحافظة تضع تحسين جودة الخدمة على رأس أولوياتها، ولن تسمح بتكرار شكاوى ضعف الشبكات أو بطء الاستجابة. ووجّه المحافظ بتكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وفروع الشركة بالمحافظة، لضمان سرعة التحرك الفوري فور تلقي أي بلاغ.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن خطة متابعة دورية تستهدف تقييم مستوى أداء المرافق الحيوية، وقياس رضا المواطنين عنها على أرض الواقع، مؤكدًا استمرار المحافظة في التعاون مع مختلف الجهات المعنية للارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الحياة بجميع القرى والمدن.

رفع كفاءة

من جانبه، أوضح المهندس محمد السيد أن الشركة المصرية للاتصالات تنفذ حزمة من الإجراءات لتطوير البنية التحتية، تشمل رفع كفاءة الشبكات وتوسيع السعات التشغيلية وتحديث السنترالات، مؤكدًا أن التنسيق المستمر مع محافظة الغربية يسهم في تجاوز التحديات الميدانية، لا سيما بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الغربية على أهمية الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والحماية المدنية داخل السنترالات ومواقع العمل، موجهًا بضرورة وجود خطة استباقية متكاملة للصيانة الدورية، والتأكد من جاهزية أنظمة الأمان ومكافحة الحريق، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع في مواجهة أي طارئ.