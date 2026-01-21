استشهاد شخصين في غارتين إسرائيليتين على لبنان

قالت السلطات اللبنانية إن غارات إسرائيلية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخصين اليوم الأربعاء، في حين زعمت إسرائيل أنها استهدفت عناصر من جماعة حزب الله .

وواصلت إسرائيل شن ضربات منتظمة في لبنان على الرغم من هدنة نوفمبر 2024 التي سعت إلى إنهاء أكثر من عام من الأعمال العدائية مع حزب الله، وعادة ما تقول إنها تستهدف أعضاء الجماعة المدعومة من إيران أو بنيتها التحتية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن "هجوماً إسرائيلياً معادياً على مركبة في بلدة الزهراني في قضاء صيدا أسفر عن مقتل شخص واحد"، في إشارة إلى منطقة بعيدة عن الحدود الإسرائيلية.

شاهد مراسل وكالة فرانس برس سيارة متفحمة على طريق رئيسي، فيما تناثر الحطام في جميع أنحاء المنطقة، وتواجد عمال الطوارئ في الموقع.

وفي وقت لاحق، قالت الوزارة إن غارة أخرى استهدفت مركبة في بلدة بازورية في قضاء صور أسفرت عن مقتل شخص آخر .

وزعمت إسرائيل أنها ضربت عناصر من الجماعة المسلحة في كلتا المنطقتين، قائلة إن الغارات جاءت "رداً على انتهاكات حزب الله المتكررة لتفاهمات وقف إطلاق النار".

أعلن الجيش اللبناني هذا الشهر أنه أكمل المرحلة الأولى من خطته لنزع سلاح حزب الله، والتي تغطي المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومتراً (20 ميلاً) من الحدود الإسرائيلية.

وقعت الضربة في الزهراني اليوم الأربعاء شمال نهر الليطاني.

وانتقدت إسرائيل، التي تتهم حزب الله بإعادة التسلح، التقدم الذي أحرزه الجيش ووصفته بأنه غير كافٍ، بينما رفض حزب الله الدعوات لتسليم أسلحته.

أفادت الصحافة الدولية، استناداً إلى تقارير وزارة الصحة اللبنانية، بمقتل أكثر من 350 شخصاً بنيران إسرائيلية في لبنان منذ وقف إطلاق النار منذ أكثر من عام.