هل ارتفعت رسوم تطهير الترع؟ نقيب الفلاحين يجيب

أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أنه لم يتم إقرار أي زيادات جديدة على رسوم تطهير الترع المفروضة على الفلاحين حتى الآن، موضحًا أن الأسعار المعمول بها هي نفسها المطبقة خلال العام الماضي دون أي تغيير.



وأوضح" أبو صدام" خلال بيان له ، أن تكلفة ساعة تطهير الترع تبلغ حاليًا نحو 350 جنيهًا، وهي تكلفة تكفي لتطهير مساحة تصل إلى 4 أفدنة، بما يعادل نحو 88 جنيهًا للفدان الواحد لمدة ثلاث سنوات، أي ما يقارب 29 جنيهًا سنويًا، مؤكدًا أن هذه القيمة لا تمثل أي أعباء تُذكر على الفلاحين.



وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في تطهير الترع بشكل دوري، إلى جانب توفير الدعم اللازم للمزارعين، مع فرض رقابة صارمة لمنع تراكم الحشائش والطمي داخل المجاري المائية.



وشدد أبو صدام على أن تطهير الترع يُعد أحد أهم المحاور الأساسية للحفاظ على خصوبة الأراضي الزراعية، ومنع ظاهرة التطبيل وارتفاع منسوب المياه الجوفية، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين دخول المزارعين، فضلًا عن ضمان التوزيع العادل لمياه الري بين جميع المنتفعين على الترعة الواحدة، مؤكدًا أن الرسوم الحالية عادلة ولا تُسبب أي ضرر للفلاحين.