نائب: الرئيس السيسي كشف إستراتيجيات مصر لتعزيز التنمية وجذب رءوس الأموال الأجنبية

أكد النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب الجبهة الوطنية في المنيا، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس سلطت الضوء على مركزية مصر الاقتصادية والسياسية في مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن المشاركة المصرية عكست رؤية متكاملة للتنمية والاستقرار الاقتصادي، وجاذبية الفرص الاستثمارية أمام المجتمع الدولي.

وأوضح البدري في تصريحات صحفية اليوم أن الطرح المصري في دافوس لم يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل شمل ملفات إقليمية حساسة، مثل القضية الفلسطينية وسد النهضة وملفات الأمن في الشرق الأوسط، ما يعكس قدرة الدولة على قيادة حوار دولي متوازن بين مصالح الدول واستقرار المنطقة.

وأشار البدري إلى أن كلمة السيسي أظهرت التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، موضحًا أن الدولة تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وفتح مجالات واسعة للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت البدري إلى أن إبراز دور قناة السويس كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، وموقع مصر الاستراتيجي كبوابة للأسواق الأفريقية والعربية، يمثل رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر بوابة أساسية للفرص الواعدة والتوسع الاقتصادي الإقليمي.

كما أكد أن الرؤية المصرية التي عُرضت في دافوس تقوم على التعاون الدولي والعمل المشترك، بعيدًا عن أي سياسات تصادم أو تصعيد، مع التركيز على الحلول السلمية وتسوية النزاعات بالحوار لضمان استقرار المنطقة.