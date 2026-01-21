قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها
عام مليء بالحب والنجاح.. ليلى علوي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 38
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: الرئيس السيسي كشف إستراتيجيات مصر لتعزيز التنمية وجذب رءوس الأموال الأجنبية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب الجبهة الوطنية في المنيا، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس سلطت الضوء على مركزية مصر الاقتصادية والسياسية في مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن المشاركة المصرية عكست رؤية متكاملة للتنمية والاستقرار الاقتصادي، وجاذبية الفرص الاستثمارية أمام المجتمع الدولي.

وأوضح البدري في تصريحات صحفية اليوم أن الطرح المصري في دافوس لم يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل شمل ملفات إقليمية حساسة، مثل القضية الفلسطينية وسد النهضة وملفات الأمن في الشرق الأوسط، ما يعكس قدرة الدولة على قيادة حوار دولي متوازن بين مصالح الدول واستقرار المنطقة.

وأشار البدري إلى أن كلمة السيسي أظهرت التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، موضحًا أن الدولة تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وفتح مجالات واسعة للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت البدري إلى أن إبراز دور قناة السويس كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، وموقع مصر الاستراتيجي كبوابة للأسواق الأفريقية والعربية، يمثل رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر بوابة أساسية للفرص الواعدة والتوسع الاقتصادي الإقليمي.

كما أكد أن الرؤية المصرية التي عُرضت في دافوس تقوم على التعاون الدولي والعمل المشترك، بعيدًا عن أي سياسات تصادم أو تصعيد، مع التركيز على الحلول السلمية وتسوية النزاعات بالحوار لضمان استقرار المنطقة.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ترشيحاتنا

اجتماع بديوان محافظة الإسكندرية

توقيع 7 عقود مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية بالإسكندرية

فصل الكهرباء للصيانة

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

محافظ الغربية

محافظ الغربية يشهد تسليم عقود الخطة الاستثمارية لرؤساء المراكز والمدن

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد