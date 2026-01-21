قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: سك مليون جنيه عملة تذكارية بمناسبة عيد الشرطة
رجالي منعوني.. ترامب يكشف عن رغبة دفينة في تغيير اسم خليح المكسيك باسمه
توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية مع قطر
التعليم تتعاقد مع شركة لتوفير الاستعانة بمنسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس الجودة
قرار هام من الحكومة بشأن تدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
برلمان

البديوي السيد: خطاب الرئيس السيسي يجمع بين الواقعية السياسية والرؤية التنموية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

قال المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عكست بوضوح المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر على الساحة الدولية، وقدرتها على طرح رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها العالم في المرحلة الراهنة.


وأكد البديوي السيد، أن خطاب الرئيس اتسم بالوضوح والواقعية، وقدم رسائل مهمة للمجتمع الدولي تؤكد أن الدولة المصرية تنتهج مسارًا متوازنًا يربط بين الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، ويضع التنمية المستدامة في صدارة الأولويات، باعتبارها الضمان الحقيقي لمواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة.


وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن مشاركة الرئيس في منتدى دافوس تعكس الثقة الدولية المتزايدة في القيادة المصرية، ودورها المحوري كشريك موثوق في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن مصر باتت طرفًا فاعلًا في مناقشة القضايا الاقتصادية الكبرى، وليس مجرد متلقٍ للتأثيرات العالمية.


وأشار البديوي السيد إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية الحوار الدولي، واحترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، يمثل طرحًا عقلانيًا ومسؤولًا في ظل تصاعد الصراعات العالمية، محذرًا من أن استمرار هذه الأزمات دون حلول عادلة يهدد مسارات التنمية ويقوض جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.


وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد البديوي السيد، على أن كلمة الرئيس جددت التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، باعتبار أن تحقيق السلام العادل والشامل هو المدخل الحقيقي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعكس الدور التاريخي والثابت لمصر في دعم قضايا الأمة.


وأضاف أن الجزء الاقتصادي من كلمة الرئيس حمل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين، من خلال استعراض ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب التزام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.


وأكد الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن تسليط الضوء على الفرص الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل، ويعزز من مكانة مصر كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والأفريقية.


واختتم المهندس البديوي السيد تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس في دافوس لم تكن مجرد مشاركة بروتوكولية، بل رسالة سياسية واقتصادية واضحة للعالم مفادها أن مصر دولة مستقرة، تمتلك رؤية استراتيجية، وقادرة على الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل عالمي أكثر توازنًا وعدالة، في ظل قيادة واعية بحجم التحديات وقادرة على تحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية.

البديوي السيد الرئيس السيسي الواقعية السياسية الرؤية التنموية المهندس البديوي السيد

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

فيضانات تونس

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

ناصر ماهر

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

هدم مقر الأونروا

بعد دعوة جوتيريش.. مرصد الأزهر يصف هدم مقر الأونروا بالقدس بجريمة سياسية

رئيس الوزراء يتفقد جناح بيت الزكاة والصدقات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس الوزراء يتفقد جناح بيت الزكاة والصدقات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسبوعها الأخير

رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسبوعها الأخير

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

