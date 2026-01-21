البديوي السيد: خطاب الرئيس السيسي يجمع بين الواقعية السياسية والرؤية التنموية

قال المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عكست بوضوح المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر على الساحة الدولية، وقدرتها على طرح رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها العالم في المرحلة الراهنة.



وأكد البديوي السيد، أن خطاب الرئيس اتسم بالوضوح والواقعية، وقدم رسائل مهمة للمجتمع الدولي تؤكد أن الدولة المصرية تنتهج مسارًا متوازنًا يربط بين الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، ويضع التنمية المستدامة في صدارة الأولويات، باعتبارها الضمان الحقيقي لمواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة.



وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن مشاركة الرئيس في منتدى دافوس تعكس الثقة الدولية المتزايدة في القيادة المصرية، ودورها المحوري كشريك موثوق في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن مصر باتت طرفًا فاعلًا في مناقشة القضايا الاقتصادية الكبرى، وليس مجرد متلقٍ للتأثيرات العالمية.



وأشار البديوي السيد إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية الحوار الدولي، واحترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، يمثل طرحًا عقلانيًا ومسؤولًا في ظل تصاعد الصراعات العالمية، محذرًا من أن استمرار هذه الأزمات دون حلول عادلة يهدد مسارات التنمية ويقوض جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.



وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد البديوي السيد، على أن كلمة الرئيس جددت التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، باعتبار أن تحقيق السلام العادل والشامل هو المدخل الحقيقي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعكس الدور التاريخي والثابت لمصر في دعم قضايا الأمة.



وأضاف أن الجزء الاقتصادي من كلمة الرئيس حمل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين، من خلال استعراض ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب التزام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.



وأكد الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن تسليط الضوء على الفرص الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل، ويعزز من مكانة مصر كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والأفريقية.



واختتم المهندس البديوي السيد تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس في دافوس لم تكن مجرد مشاركة بروتوكولية، بل رسالة سياسية واقتصادية واضحة للعالم مفادها أن مصر دولة مستقرة، تمتلك رؤية استراتيجية، وقادرة على الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل عالمي أكثر توازنًا وعدالة، في ظل قيادة واعية بحجم التحديات وقادرة على تحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية.