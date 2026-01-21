علاج 22 حالة من مصابي الاضطرابات المعوية بقرية أدندان بأسوان

وجه الدكتور إسماعيل كمال مديرية الشؤون الصحية بأسوان برئاسة الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة محمد عبد العزيز بإتخاذ جميع الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة، للمصابين بأعراض إضطربات معوية على عدد من المواطنين بقرية أدندان التابعة لمركز نصر النوبة نتيجة تناولهم وجبات غذائية فاسدة.

وتم التعامل مع (22) حالة داخل الوحدة الصحية بالقرية وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

من جانبه أكد الدكتور محمد سعيد بأن الحالات التى تم رصدها بسيطة ومحدودة ولا تمثل أى خطر على الصحة العامة، وقد تم التعامل معها وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة ، وتماثلت جميع الحالات للشفاء التام ، وغادرت الوحدة الصحية فى حالة مستقرة دون الحاجة إلى نقلها إلى المستشفيات.

وتطمئن محافظة أسوان المواطنين بأن الوضع الصحى بقرية أدندان مستقر وتحت السيطرة الكاملة ، وأنه يتم التنسيق والمتابعة المباشرة من قبل وزارة الصحة والسكان مع إستمرار فرق المتابعة الطبية والوقائية كإجراء إحترازى لضمان سلامة المواطنين وعدم تكرار مثل هذه الحالات .

وأكد وكيل وزارة الصحة أن صحة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة ، وأنها تتعامل مع أى طارئ صحى بسرعة وشفافية كاملة .