أشرف العزازي: معرض القاهرة للكتاب عرس ثقافي.. والمجلس الأعلى حاضر بإصداراته

تفقد الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، اليوم /الأربعاء/ جناح المجلس المشارك في فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن المعرض في نسخته الحالية يُعد «عرسًا ثقافيًّا» يعكس حيوية المشهد الثقافي المصري وتنوّعه، ويجسّد مكانة مصر الريادية في المجال الثقافي.

وأوضح العزازي أن مشاركة المجلس الأعلى للثقافة هذا العام تأتي من خلال باقة من الإصدارات النوعية التي تعبّر عن دوره التنويري ورسـالته في دعم الفكر والإبداع، مشيرًا إلى اعتزازه بالحضور الفاعل للمجلس ضمن هذا الحدث الثقافي البارز، الذي يجمع بين الأصالة والتجديد، ويخاطب مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أن جناح المجلس يسعى إلى تقديم محتوى ثقافي ومعرفي يلبّي اهتمامات القرّاء والباحثين، ويعكس جهود المجلس في نشر المعرفة وتعزيز الحوار الثقافي، بما يسهم في الارتقاء بالوعي العام ودعم الحركة الثقافية في مصر.

وجديرٌ بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح صباح اليوم فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وسط حضور رسمي وثقافي واسع، يعكس أهمية المعرض بوصفه أحد أكبر التظاهرات الثقافية في المنطقة.

وتُفتح أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 أمام الجمهور اعتبارًا من يوم الخميس 22 يناير، ليستقبل زوّاره يوميًّا حتى 3 فبراير المقبل، مقدّمًا برنامجًا ثقافيًّا متنوّعًا يعزّز مكانته كأحد أهم المعارض الدولية، ومنصةً رائدةً للتبادل الثقافي والمعرفي.