الدوري السعودي | النصر يتفوق على ضمك في الشوط الأول

نجح نادي النصر السعودي في التفوق على منافسه ضمك بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي

أحرز عبد الرحمن غريب هدف النصر في أول 5 دقائق من اللقاء، بعد تسديدة قوية سكنت الشباك

ويحتل ضمك المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطةبينما يتواجد النصر في مركز الوصافة برصيد 34 نقطة بجدول ترتيب الدوري السعودي

وجاء تشكيل النصر كالتالي:-



حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: الغنام، مارتينيز، سيماكان والناصر.

الوسط: بروزوفيتش، جابرييل وكومان.

الهجوم: رونالدو، فيليكس وغريب.