النصر يحقق الفوز على ضمك 2-1 بالدوري السعودي

نجح نادي النصر السعودي في تحقيق الفوز على ضمك 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي

أحرز عبد الرحمن غريب هدف النصر في أول 5 دقائق من اللقاء، بعد تسديدة قوية سكنت الشباك

وعزز كريستيانو رونالدو تقدم النصر السعودي في الدقيقة 50 ليعزز تقدم النصر قبل أن يقلق الضمك الفارق ويحرز الهدف الأول في شباك النصر في الدقيقة 68 عن طريق جمال حركاس لينتهي اللقاء بثناية للنصر السعودي في دوري روشن السعودي.

بهذه النتيجة يتواجد النصر السعودي في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة بينما يتواجد ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:-



حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: الغنام، مارتينيز، سيماكان والناصر.

الوسط: بروزوفيتش، جابرييل وكومان.

الهجوم: رونالدو، فيليكس وغريب.