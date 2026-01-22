تدريب متخصص لصيادلة الرعاية الأولية بمديرية الصحة ببني سويف

تم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026 عقد تدريب متخصص لصيادلة الرعاية الأولية، وذلك إطار جهود مديرية الصحة ببني سويف لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بالمحتوى العلمي لمقدمي الرعاية الطبية، وبتوجيهات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبإشراف الدكتورة إيمان صفوت مدير إدارة الصيدلة بالمديرية.

وشمل التدريب صيادلة من إدارات ببا وناصر وبني سويف، حيث تناول عددًا من المحاور المهمة التي تهدف إلى رفع كفاءة الصيادلة وتحسين جودة الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين، من بينها:

التعريف بمركز المعلومات الدوائية ودوره في دعم القرار الدوائي

أنواع مصادر المعلومات الدوائية وطرق استخدامها

الأخطاء الدوائية وسبل التعامل معها وتجنبها

اليقظة الدوائية وآليات الإبلاغ من خلال كروت الإبلاغ

وقام بالتدريب كل من:

د. ناردين عصام فخري – صيدلي كلينيكال ومسؤول صيدلي الرعاية الصحية الأولية بالمديرية

د. غادة خالد إبراهيم – تفتيش صيدلة كلينيكال ومنسق اليقظة الدوائية بالمديرية

ويأتي هذا التدريب ضمن خطة مديرية الصحة ببني سويف المستمرة لتنمية مهارات الصيادلة، وتعزيز الاستخدام الآمن والرشيد للدواء، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة داخل وحدات الرعاية الأولية.