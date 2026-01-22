قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا
طلبت 25 قاذفة قنابل إضافية.. ترامب يهدد إيران من جديد بالحرب
منح واشنطن جزء منها.. تفاهمات أمريكية دنماركية بشأن جرينلاند
نقيب الأطباء: تحسين بيئة العمل والتدريب أولوية قصوى
بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم
يحمي الجهاز العصبي ويقوي العظام.. فوائد لا تعرفها عن تناول التمر
سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري
السفير حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعزز مكانة مصر الدولية وصوتها المسؤول
برقم غير مسبوق.. هاتف iQOO 15 Ultra يفرض نفسه في عالم الأداء
الديهي: قبول الرئيس السيسي الانضمام لمجلس السلام الدولي يؤسس لنظام عالمي جديد
الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة
محافظات

تدريب متخصص لصيادلة الرعاية الأولية بمديرية الصحة ببني سويف

صحة بني سويف
صحة بني سويف

تم  الأربعاء الموافق 21 يناير 2026 عقد تدريب متخصص لصيادلة الرعاية الأولية، وذلك إطار جهود مديرية الصحة ببني سويف لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بالمحتوى العلمي لمقدمي الرعاية الطبية، وبتوجيهات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبإشراف الدكتورة إيمان صفوت مدير إدارة الصيدلة بالمديرية.

وشمل التدريب صيادلة من إدارات ببا وناصر وبني سويف، حيث تناول عددًا من المحاور المهمة التي تهدف إلى رفع كفاءة الصيادلة وتحسين جودة الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين، من بينها:

التعريف بمركز المعلومات الدوائية ودوره في دعم القرار الدوائي

أنواع مصادر المعلومات الدوائية وطرق استخدامها

الأخطاء الدوائية وسبل التعامل معها وتجنبها

اليقظة الدوائية وآليات الإبلاغ من خلال كروت الإبلاغ

وقام بالتدريب كل من:

د. ناردين عصام فخري – صيدلي كلينيكال ومسؤول صيدلي الرعاية الصحية الأولية بالمديرية

د. غادة خالد إبراهيم – تفتيش صيدلة كلينيكال ومنسق اليقظة الدوائية بالمديرية

ويأتي هذا التدريب ضمن خطة مديرية الصحة ببني سويف المستمرة لتنمية مهارات الصيادلة، وتعزيز الاستخدام الآمن والرشيد للدواء، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة داخل وحدات الرعاية الأولية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

