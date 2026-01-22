استدامة مالية وسط صدمات عالمية: هشام عز العرب يتوقع تراجع الفائدة إلى 12% بنهاية 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أحمد عبد القوى

صرّح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، بأن أسعار الفائدة في السوق المصرية مرشّحة للتراجع إلى ما بين 12% و13% بحلول نهاية عام 2026، في ظل ما وصفه بتقدّم ملموس في احتواء معدلات التضخم وتحسّن بيئة الاستثمار والتمويل.  

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى دافوس 2026، حيث أشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من التوازن المدعوم بسياسات نقدية ومالية انضباطية، تتيح المجال أمام تخفيض تدريجي للفائدة دون الإخلال بالاستقرار النقدي.  

وأكد عز العرب، أن القطاع المصرفي أثبت قدرته على امتصاص الصدمات المتتالية التي فرضها المناخ الاقتصادي العالمي، مشيداً بمرونة البنية المصرفية المحلية وقدرتها على التكيف مع التحديات الجيوسياسية والمالية.  

كما شدّد على أهمية ترسيخ قواعد الاستدامة في الإدارة الاقتصادية، مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن يُعد نتيجة مباشرة لرؤية إصلاحية متكاملة، تستهدف تعزيز المرونة الهيكلية وتحفيز النشاط الإنتاجي.  

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن استدامة الاستقرار من جهة، وتحفيز النمو من جهة أخرى، في إطار رؤية شاملة توازن بين متطلبات السوق المحلي والظروف العالمية المتغيرة.

