جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد توزيعها باللجان

جروبات الغش
جروبات الغش
ياسمين بدوي

تشهد الان جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قسل انها تخص أسئلة و إجابات الامتحانات التي يؤديها الطلاب الان في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع أوراق الأسئلة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026  في اللجان 

وبذلك تكون جروبات الغش على تليجرام قد نجحت في نشر صور  جميع امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من بدايتها لنهايته 

ومن جانبها تقوم غرف العمليات المختصة بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية  2026 بمديريات التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها و الوصول لهوية مصورها وناشرها لاتخاذ الاجراءات اللازمة

وكانت قد شددت مديريات التربية والتعليم على منع حيازة الموبايل للطلاب والمعلمين في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 لوقف وقائع تصىير الامتحانات ، مع التأكيد على تنفيذ العقوبات القانونية ضد المخالفين

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أعلنت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والذين قاموا رسميا بتسجيل بيانات استمارة الشهادة الإعدادية 2026 يبلغ 2 مليون و22 ألف و56 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في جميع المحافظات

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :

  • إلزام مديريات التربية والتعليم بوضع باركود على أوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخاصة بكل لجنة سير ، على أن يتم تظريف كل ( 20 ) ورقة /كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق ، لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.
  • الإنتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .
     
  • التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.
  • منع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أى وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وكانت قد أكدت الدكتورة  همت أبو كيلة مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين والعاملين

وشددت مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفقًا للكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص.

