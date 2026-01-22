قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر أغلي من الخارج.. أسعار الهواتف المحمولة تحتاج لتدخل حكومي وتنظيم السوق
الأمين العام للناتو: أجريت مناقشات جيدة جدًا مع ترامب بشأن جرينلاند
رئيس جامعة بنها: تصنيفنا العالمي يعكس جودة التعليم والبحث العلمي والسمعة الأكاديمية
استعدادا لكأس العالم 2026.. مواعيد المباريات الودية لمنتخب مصر
مصدر فلسطيني : حماس ستسلم سلاحها وخرائط أنفاق غزة مقابل قبولها كحزب سياسي
ويتكوف: أحرزنا تقدما كبيرا في تسوية النزاع الأوكراني والاتفاق في مراحله النهائية
عرض مسرحية ابن الأصول.. 29 يناير
غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية جديدة .. تعرف على الطرق البديلة
800 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية.. الزراعة تكشف أسرار نجاح المنتج المصري عالميًا
صراع أوروبي سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه
جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد توزيعها باللجان
مصر تخفض تكلفة التجارة 65% وتستهدف 90%.. الخطيب في دافوس: مبادرات رقمية و20 إجراء تجاريا لتعزيز الاستثمار
توك شو

الأمين العام للناتو: أجريت مناقشات جيدة جدًا مع ترامب بشأن جرينلاند

هاجر ابراهيم

كشف الأمين العام لحلف الناتو عن إجرائه مناقشات جيدة جدًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتراجعت العملة الرقمية المرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل حاد، بعدما فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقارنة بذروتها المسجلة قبل عام، في مؤشر على تراجع الحماس حول واحدة من أكثر عملات الميم إثارة للجدل في سوق العملات المشفرة.

وأُطلقت عملة $TRUMP قبل تنصيب ترامب في يناير 2025، وشهدت قفزة سريعة في قيمتها من نحو 1.20 دولار إلى مستوى قياسي بلغ 75.35 دولار، وفق بيانات منصة «كوين ماركت كاب». إلا أن العملة تتداول حالياً عند نحو 4.86 دولارات، مسجلة انخفاضاً بنحو 94% عن أعلى مستوياتها، بحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» 


 

