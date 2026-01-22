الأمين العام للناتو: أجريت مناقشات جيدة جدًا مع ترامب بشأن جرينلاند

كشف الأمين العام لحلف الناتو عن إجرائه مناقشات جيدة جدًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتراجعت العملة الرقمية المرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل حاد، بعدما فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقارنة بذروتها المسجلة قبل عام، في مؤشر على تراجع الحماس حول واحدة من أكثر عملات الميم إثارة للجدل في سوق العملات المشفرة.

وأُطلقت عملة $TRUMP قبل تنصيب ترامب في يناير 2025، وشهدت قفزة سريعة في قيمتها من نحو 1.20 دولار إلى مستوى قياسي بلغ 75.35 دولار، وفق بيانات منصة «كوين ماركت كاب». إلا أن العملة تتداول حالياً عند نحو 4.86 دولارات، مسجلة انخفاضاً بنحو 94% عن أعلى مستوياتها، بحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»



