قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويتكوف: أحرزنا تقدما كبيرا في تسوية النزاع الأوكراني والاتفاق في مراحله النهائية
عرض مسرحية ابن الأصول.. 29 يناير
غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية جديدة .. تعرف على الطرق البديلة
800 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية.. الزراعة تكشف أسرار نجاح المنتج المصري عالميًا
صراع أوروبي سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه
جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد توزيعها باللجان
مصر تخفض تكلفة التجارة 65% وتستهدف 90%.. الخطيب في دافوس: مبادرات رقمية و20 إجراء تجاريا لتعزيز الاستثمار
مقتل وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب شاحنة بباكستان
استدامة مالية وسط صدمات عالمية: هشام عز العرب يتوقع تراجع الفائدة إلى 12% بنهاية 2026
تُكرّس معاناةَ شعبنا.. أول تعليق من حماس حول فرضَ عقوباتٍ أمريكية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية
السفير المصري بالكويت يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية موضوعات متعلقة بدارسيهم في مصر
أسعار النفط ترتفع هامشيا بدعم من تهدئة التوترات حول جرينلاند واضطرابات الإمدادات في كازاخستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عملة ترامب الرقمية تهوي 94% خلال عام وسط تراجع حمى الميم كوين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

تراجعت العملة الرقمية المرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل حاد، بعدما فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقارنة بذروتها المسجلة قبل عام، في مؤشر على تراجع الحماس حول واحدة من أكثر عملات الميم إثارة للجدل في سوق العملات المشفرة.

وأُطلقت عملة $TRUMP قبل تنصيب ترامب في يناير 2025، وشهدت قفزة سريعة في قيمتها من نحو 1.20 دولار إلى مستوى قياسي بلغ 75.35 دولار، وفق بيانات منصة «كوين ماركت كاب». إلا أن العملة تتداول حالياً عند نحو 4.86 دولارات، مسجلة انخفاضاً بنحو 94% عن أعلى مستوياتها، بحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» 

وفي السياق ذاته، أطلقت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي، عملة رقمية خاصة بها بعد أيام قليلة من إطلاق عملة ترامب، حيث ارتفع سعرها إلى 13.73 دولار قبل أن يتراجع إلى أقل من 0.15 دولار حالياً، بخسائر تقارب 99% من ذروتها.

وأدى هذا الهبوط الحاد إلى تكبد المستثمرين الذين اشتروا عند القمم خسائر كبيرة، ما عزز الانتقادات الموجهة إلى أنشطة الرئيس الأميركي وعائلته في سوق العملات المشفرة. وكشفت تحقيقات لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن أنشطة عائلة ترامب في هذا القطاع حققت أكثر من مليار دولار أرباحاً قبل الضرائب.

وبلغت ذروة انتشار عملات الميم في أواخر 2023 وأوائل 2024، مدفوعة بموجة مضاربات واسعة، رغم افتقار هذه العملات لأي قيمة أساسية أو نموذج عمل أو تدفقات نقدية، واعتمادها بشكل رئيسي على الزخم الإعلامي وشهرة الشخصيات العامة.

ورغم التراجع الحاد، لا تزال عملة $TRUMP تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر عملات الميم من حيث القيمة السوقية، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب». كما أظهر التحقيق أن عملتي ترامب وميلانيا حققتا نحو 427 مليون دولار من المبيعات ورسوم التداول.

في المقابل، واجهت هذه العملات انتقادات واسعة من خبراء الصناعة ومحللي الحوكمة وعدد من الديمقراطيين، الذين اعتبروها وسيلة سريعة لجني الأموال وإساءة استخدام النفوذ السياسي.

ورغم الجدل، واصل ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض دعمه لقطاع العملات المشفرة، عبر تعيين منظمين مؤيدين للتكنولوجيا ومنح العفو لبعض المدانين، بالتزامن مع إطلاق عائلته عدة مشروعات رقمية جديدة.

ودعا خبراء الحوكمة إلى فرض قواعد صارمة على سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة، تشمل حواجز واضحة لمنع تضارب المصالح. كما وجهت مجموعات مثل «ديموقراسي ديفندرز أكشن» و«مشروع الرقابة على الحكومة» رسائل إلى مجلس الشيوخ تطالب بحظر امتلاك أو تداول العملات المشفرة من قبل الرئيس وكبار المسؤولين.

وفي تطور متصل، أعلنت شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب»، المالكة لمنصة «تروث سوشيال» والتابعة للعائلة، خططاً لإصدار عملة مشفرة جديدة للمساهمين في 2 فبراير، ضمن صفقة مع منصة «كريبتو.كوم».

البتكوين عمله ترامب العمله المشفرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

الذهب

شعبة الذهب: عيار 21 سيتخطى الـ 7000 جنيه منتصف فبراير

صورة ياسمين عبد العزيز

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

مشغولات ذهبية

هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

الذهب

الجنيه الذهب بـ 52 ألف جنيه.. سر ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر.. فيديو

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

ترشيحاتنا

ازالات بجنوب بورسعيد ضمن الموجة 28

بورسعيد.. إزالة 10 حالات تعد لمبان مخالفة على أراضي زراعية وأملاك دولة

لاعبة الجودو المجني عليها

قا.تل زوجته لاعبة الجودو يواجه جريمته أمام محكمة جنايات الإسكندرية.. السبت

مجلس الدولة

مجلس الدولة يوقع بروتوكول أكاديمي مع الجامعات الأوروبية بمصر

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد