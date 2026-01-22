عملة ترامب الرقمية تهوي 94% خلال عام وسط تراجع حمى الميم كوين

تراجعت العملة الرقمية المرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل حاد، بعدما فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقارنة بذروتها المسجلة قبل عام، في مؤشر على تراجع الحماس حول واحدة من أكثر عملات الميم إثارة للجدل في سوق العملات المشفرة.

وأُطلقت عملة $TRUMP قبل تنصيب ترامب في يناير 2025، وشهدت قفزة سريعة في قيمتها من نحو 1.20 دولار إلى مستوى قياسي بلغ 75.35 دولار، وفق بيانات منصة «كوين ماركت كاب». إلا أن العملة تتداول حالياً عند نحو 4.86 دولارات، مسجلة انخفاضاً بنحو 94% عن أعلى مستوياتها، بحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»

وفي السياق ذاته، أطلقت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي، عملة رقمية خاصة بها بعد أيام قليلة من إطلاق عملة ترامب، حيث ارتفع سعرها إلى 13.73 دولار قبل أن يتراجع إلى أقل من 0.15 دولار حالياً، بخسائر تقارب 99% من ذروتها.

وأدى هذا الهبوط الحاد إلى تكبد المستثمرين الذين اشتروا عند القمم خسائر كبيرة، ما عزز الانتقادات الموجهة إلى أنشطة الرئيس الأميركي وعائلته في سوق العملات المشفرة. وكشفت تحقيقات لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن أنشطة عائلة ترامب في هذا القطاع حققت أكثر من مليار دولار أرباحاً قبل الضرائب.

وبلغت ذروة انتشار عملات الميم في أواخر 2023 وأوائل 2024، مدفوعة بموجة مضاربات واسعة، رغم افتقار هذه العملات لأي قيمة أساسية أو نموذج عمل أو تدفقات نقدية، واعتمادها بشكل رئيسي على الزخم الإعلامي وشهرة الشخصيات العامة.

ورغم التراجع الحاد، لا تزال عملة $TRUMP تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر عملات الميم من حيث القيمة السوقية، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب». كما أظهر التحقيق أن عملتي ترامب وميلانيا حققتا نحو 427 مليون دولار من المبيعات ورسوم التداول.

في المقابل، واجهت هذه العملات انتقادات واسعة من خبراء الصناعة ومحللي الحوكمة وعدد من الديمقراطيين، الذين اعتبروها وسيلة سريعة لجني الأموال وإساءة استخدام النفوذ السياسي.

ورغم الجدل، واصل ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض دعمه لقطاع العملات المشفرة، عبر تعيين منظمين مؤيدين للتكنولوجيا ومنح العفو لبعض المدانين، بالتزامن مع إطلاق عائلته عدة مشروعات رقمية جديدة.

ودعا خبراء الحوكمة إلى فرض قواعد صارمة على سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة، تشمل حواجز واضحة لمنع تضارب المصالح. كما وجهت مجموعات مثل «ديموقراسي ديفندرز أكشن» و«مشروع الرقابة على الحكومة» رسائل إلى مجلس الشيوخ تطالب بحظر امتلاك أو تداول العملات المشفرة من قبل الرئيس وكبار المسؤولين.

وفي تطور متصل، أعلنت شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب»، المالكة لمنصة «تروث سوشيال» والتابعة للعائلة، خططاً لإصدار عملة مشفرة جديدة للمساهمين في 2 فبراير، ضمن صفقة مع منصة «كريبتو.كوم».