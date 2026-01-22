استراتيجيات الدمج الثقافي.. تجربة مصر – رومانيا ندوة لـ «القومي للإعاقة» بمعرض القاهرة الدولي

ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، غدًا الجمعة 23 يناير الجاري، ندوة بعنوان: "استراتيجيات الدمج الثقافي: تجربة مصر – رومانيا"،، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بالقاعة الدولية - ضيف الشرف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

تأتي الندوة بحضور نخبة من الشخصيات العامة والمتخصصين، على رأسهم السفيرة أوليفيا توديران سفيرة رومانيا بالقاهرة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب كوكبة من الخبراء والمثقفين، والدكتورة نيفين مكرم لبيب رئيس قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ومحمد عبد الحافظ ناصف مستشار وزير الثقافة المصري، والكاتبة الروائية ضحى عاصي عضو مجلس النواب، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين.

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على التجارب الدولية في الدمج الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تعزيز الحوار بين الشعوب.