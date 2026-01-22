لمحبي التصوير.. إليك مواصفات سلسلة Redmi Note 15 Pro قبل إطلاقها



أكدت شركة شاومي رسميًا موعد إطلاق سلسلة Redmi Note 15 Pro ومن المقرر أن تُطلق الشركة هاتفي Redmi Note 15 Pro و Note 15 Pro+ في المنطقة نهاية هذا الشهر. إليك أهم التفاصيل

ستكشف شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن سلسلة هواتف Redmi Note 15 Pro في يوم 29 يناير 2026. وبالنظر إلى الملصق الترويجي الرسمي، وقد ظهرت سلسلة Redmi Note 15 Pro لأول مرة في الصين العام الماضي، ثم أُطلقت عالميًا الشهر الماضي. والآن، تصل هذه الهواتف متوسطة المدى الشهيرة أخيرًا إلى الهند، وقد تأكدنا أيضًا من بعض مواصفاتها الرئيسية.

سلسلة ريدمي نوت 15



01 أكدت Xiaomi أن كلا الطرازين سيحتويان على كاميرا رئيسية كبيرة بدقة 200 ميجابكسل، وهي ترقية عن كاميرات 50 ميجابكسل في الطرازات السابقة. إضافةً إلى ذلك، سيتم تزويد هاتف Redmi Note 15 Pro+ ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط والشحن العكسي السلكي بقوة 22.5 واط. أما من الداخل، فهو مزود بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الرابع.

في الوقت نفسه، سيأتي هاتف Redmi Note 15 Pro القياسي مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 7400 Ultra SoC. ومن المرجح أن يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل HyperOS 3 المبني على Android 16.

تشمل الميزات البارزة الأخرى زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 للحماية، وشاشة AMOLED طويلة بحجم 6.83 بوصة بسطوع يصل إلى 3200 شمعة، وتقنية PWM لتعتيم الشاشة بتردد 3840 هرتز، وتقنية Hydro Touch 2.0، وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وغيرها الكثير.