التمريض: مشاركة الرئيس السيسي في دافوس تعكس مكانة مصر ودورها المحوري

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، تعكس المكانة التي باتت تحظى بها الدولة المصرية لدى صناع القرار الدوليين، بل وتمثل اعترافًا صريحًا بالدور المتنامي للدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، خاصة مع مناقشة قضايا تمثل أولوية قصوى لمصر.

وأضافت نقيب عام التمريض، أن كلمة الرئيس بالمنتدى حملت رسائل سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، وعكست مكانة مصر كدولة محورية.

وأوضحت أن تأكيد الرئيس السيسي أن مصر تمثل عنصر استقرار في محيط إقليمي مضطرب منذ عام 2011 يعكس حجم المسئولية التاريخية التي اضطلعت بها الدولة للحفاظ على تماسكها الداخلي، وفي الوقت ذاته دعم استقرار المنطقة دون الانزلاق إلى التدخل في شئون الدول، مؤكدة أن هذا النهج الرشيد رسّخ صورة مصر كدولة مسؤولة تحترم سيادة المؤسسات الوطنية وتتعامل مع الأزمات بعقلانية وحكمة.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن حديث الرئيس عن إدارة الدولة لملف غزة بحكمة ومسئولية، يبرز التزام مصر بثوابتها القومية والإنسانية، لافتة إلى أن الدولة لعبت دورًا محوريًا لوقف إطلاق النار وتيسير دخول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على قدر من الاستقرار الإقليمي في لحظة شديدة الحساسية.

وشددت الدكتورة كوثر محمود على أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي ومواردها البشرية وقدراتها الاقتصادية، مؤكدة أن مشاركة الرئيس السيسي في دافوس تعكس دولة قوية وقيادة واعية تسعى إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز مكانة مصر كشريك أساسي ومؤثر في الاقتصاد العالمي.