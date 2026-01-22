قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رانيا المشاط في «دافوس»: مصر قدمت نموذجًا في مرونة التعامل مع الأزمات بإصلاحات جوهرية
وزير الزراعة يلتقي عمد ومشايخ مطروح: دعم عاجل للمزارعين وتحويل الصحراء لفرص إنتاج
«توم واريك»: ترامب يحترم الرئيس السيسي ومستعد للمساعدة في حل أزمة سد النهضة
دافوس يشعل الخلاف.. ترامب يسخر من ماكرون ويهدده برسوم 200%
إعلان يشعل العاصفة… ياسمين عبد العزيز في مواجهة حملة تشويه شرسة
هشام بدوي يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى 25 يناير: عبّرت عن تطلعات جموع الشعب المصري في مستقبل أفضل
وزير المالية: لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة
البلطي بـ 85 جنيهًا.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم
الأرصاد: استقرار جوي يبدأ السبت وارتفاع طفيف في الحرارة اليوم
الكرملين : تخصيص مليار دولار لأغراض إنسانية في إطار مجلس السلام بغزة
البورصة المصرية تبدأ جلسة الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات
سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الإعلامي شكل بين بلدينا نموذجا متميزا للشراكة الناجحة
أخبار البلد

التمريض: مشاركة الرئيس السيسي في دافوس تعكس مكانة مصر ودورها المحوري

الديب أبوعلي

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، تعكس المكانة التي باتت تحظى بها الدولة المصرية لدى صناع القرار الدوليين، بل وتمثل اعترافًا صريحًا بالدور المتنامي للدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، خاصة مع مناقشة قضايا تمثل أولوية قصوى لمصر.

وأضافت نقيب عام التمريض، أن كلمة الرئيس بالمنتدى حملت رسائل سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، وعكست مكانة مصر كدولة محورية.

وأوضحت أن تأكيد الرئيس السيسي أن مصر تمثل عنصر استقرار في محيط إقليمي مضطرب منذ عام 2011 يعكس حجم المسئولية التاريخية التي اضطلعت بها الدولة للحفاظ على تماسكها الداخلي، وفي الوقت ذاته دعم استقرار المنطقة دون الانزلاق إلى التدخل في شئون الدول، مؤكدة أن هذا النهج الرشيد رسّخ صورة مصر كدولة مسؤولة تحترم سيادة المؤسسات الوطنية وتتعامل مع الأزمات بعقلانية وحكمة.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن حديث الرئيس عن إدارة الدولة لملف غزة بحكمة ومسئولية، يبرز التزام مصر بثوابتها القومية والإنسانية، لافتة إلى أن الدولة لعبت دورًا محوريًا لوقف إطلاق النار وتيسير دخول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على قدر من الاستقرار الإقليمي في لحظة شديدة الحساسية.

وشددت الدكتورة كوثر محمود على أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي ومواردها البشرية وقدراتها الاقتصادية، مؤكدة أن مشاركة الرئيس السيسي في دافوس تعكس دولة قوية وقيادة واعية تسعى إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز مكانة مصر كشريك أساسي ومؤثر في الاقتصاد العالمي.

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

