القبض على سيدة تدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين الراغبين فى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية فى العديد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية ، والترويج لنشاط الكيان عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطها ، وبحوزتها (إستمارات وعقود إتفاق للدراسة بالخارج – مطبوعات دعائية) ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





