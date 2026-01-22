قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي
هدف السنغال مشكوك فيه.. حسام حسن يكشف كواليس أمم إفريقيا
الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم
مصر والصين تبحثان فرص التعاون في صناعة المركبات الكهربائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري يبحث مع مجموعة هايبر ماركت عالمية تعزيز الواردات من مصر

المكتب التجاري المصري في دبي
المكتب التجاري المصري في دبي
ولاء عبد الكريم


بحث المكتب التجاري المصري في دبي، برئاسة الوزير المفوض التجاري منال عبدالتواب، وبمشاركة الملحق التجاري حسين عبدالمنعم حسين نائب رئيس المكتب، مع مجلس إدارة مجموعة Lulu International Group، سبل تعزيز واردات المجموعة من المنتجات المصرية، ودعم الصادرات، إلى جانب استعراض خطط التوسع بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر المجموعة في أبوظبي. 


وخلال اللقاء، أكد أشرف علي، المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية، الأهمية الاستراتيجية للسوق المصري، موضحًا أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للمجموعة بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.

 وأشار إلى أن المجموعة تمتلك حاليًا أربعة فروع “لولو هايبر ماركت” في مصر، مع خطة لزيادتها إلى سبعة فروع خلال الفترة الحالية.


وأوضح أن أنشطة المجموعة في مصر لا تقتصر على تجارة التجزئة فقط، حيث تمتلك مركزين لوجستيين ضخمين للتوزيع في القاهرة والإسكندرية، يقومان بتوريد المنتجات لتجار الجملة بمختلف المحافظات، إضافة إلى تلبية احتياجات الفنادق والقرى السياحية. كما أشار إلى أن المجموعة تقوم بالتصدير من مصر إلى فروعها في الإمارات، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى سلسلة لولو هناك نحو 60 مليون دولار خلال عام 2025، شملت منتجات الألبان والجبن والمواد الغذائية والخضر والفاكهة، إلى جانب منسوجات المنزل.
وفيما يتعلق بخطط التوسع، استعرض المدير التنفيذي نتائج زيارة وفد مجلس إدارة المجموعة لمصر خلال مشاركتهم في معرض Food Africa في ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات مع أربعة موردين مصريين لتلبية احتياجات فروع المجموعة في مصر ودول الخليج. كما أشار إلى الانتهاء من تجهيز ثلاثة فروع جديدة في كل من العبور والسادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، بما يوفر نحو 1000 فرصة عمل جديدة، ليرتفع إجمالي عدد العاملين المصريين بالمجموعة في مصر ودول الخليج إلى نحو 5000 موظف.
كما لفت إلى توقيع اتفاقية مع شركة مدن العقارية لتكون “لولو هايبر ماركت” العلامة التجارية الحصرية لمشروعاتها في منطقة رأس الحكمة، موضحًا أن الشركتين مملوكتان لصندوق ADQ الذي يمتلك حصة تبلغ 20% من مجموعة لولو العالمية.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى سلاسل التوزيع الإقليمية والدولية، وتعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للإمداد والتصدير في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري د. عبدالعزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية التمثيل التجاري الهادفة إلى تعميق الشراكات مع كبرى سلاسل التوزيع الإقليمية والدولية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المصرية. وأضاف أن التعاون مع مجموعة لولو العالمية يمثل نموذجًا ناجحًا لربط المنتج المصري مباشرة بالأسواق الخليجية، وفتح آفاق جديدة أمام المصدرين المصريين، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ومنسوجات المنزل، مؤكدًا استمرار شبكة مكاتب التمثيل التجاري في دعم خطط التوسع بالسوق المصري وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
 

التمثيل التجارى الاقتصاد المصرى المكتب التجاري المصري في دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

مجمع البحوث الإسلامية

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يتفقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

“البحوث الإسلاميَّة” يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة إلى الواحات البحريَّة

“البحوث الإسلامية” يُطلق قافلة دعوية وتوعوية جديدة إلى الواحات البحرية

الشيخ أحمد ممدوح وعبد الله الثقافي

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يشيد بجهود علماء ماليبار في الفقه والحديث

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد