التمثيل التجاري يبحث مع مجموعة هايبر ماركت عالمية تعزيز الواردات من مصر



بحث المكتب التجاري المصري في دبي، برئاسة الوزير المفوض التجاري منال عبدالتواب، وبمشاركة الملحق التجاري حسين عبدالمنعم حسين نائب رئيس المكتب، مع مجلس إدارة مجموعة Lulu International Group، سبل تعزيز واردات المجموعة من المنتجات المصرية، ودعم الصادرات، إلى جانب استعراض خطط التوسع بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر المجموعة في أبوظبي.



وخلال اللقاء، أكد أشرف علي، المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية، الأهمية الاستراتيجية للسوق المصري، موضحًا أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للمجموعة بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن المجموعة تمتلك حاليًا أربعة فروع “لولو هايبر ماركت” في مصر، مع خطة لزيادتها إلى سبعة فروع خلال الفترة الحالية.



وأوضح أن أنشطة المجموعة في مصر لا تقتصر على تجارة التجزئة فقط، حيث تمتلك مركزين لوجستيين ضخمين للتوزيع في القاهرة والإسكندرية، يقومان بتوريد المنتجات لتجار الجملة بمختلف المحافظات، إضافة إلى تلبية احتياجات الفنادق والقرى السياحية. كما أشار إلى أن المجموعة تقوم بالتصدير من مصر إلى فروعها في الإمارات، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى سلسلة لولو هناك نحو 60 مليون دولار خلال عام 2025، شملت منتجات الألبان والجبن والمواد الغذائية والخضر والفاكهة، إلى جانب منسوجات المنزل.

وفيما يتعلق بخطط التوسع، استعرض المدير التنفيذي نتائج زيارة وفد مجلس إدارة المجموعة لمصر خلال مشاركتهم في معرض Food Africa في ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات مع أربعة موردين مصريين لتلبية احتياجات فروع المجموعة في مصر ودول الخليج. كما أشار إلى الانتهاء من تجهيز ثلاثة فروع جديدة في كل من العبور والسادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، بما يوفر نحو 1000 فرصة عمل جديدة، ليرتفع إجمالي عدد العاملين المصريين بالمجموعة في مصر ودول الخليج إلى نحو 5000 موظف.

كما لفت إلى توقيع اتفاقية مع شركة مدن العقارية لتكون “لولو هايبر ماركت” العلامة التجارية الحصرية لمشروعاتها في منطقة رأس الحكمة، موضحًا أن الشركتين مملوكتان لصندوق ADQ الذي يمتلك حصة تبلغ 20% من مجموعة لولو العالمية.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى سلاسل التوزيع الإقليمية والدولية، وتعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للإمداد والتصدير في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري د. عبدالعزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية التمثيل التجاري الهادفة إلى تعميق الشراكات مع كبرى سلاسل التوزيع الإقليمية والدولية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المصرية. وأضاف أن التعاون مع مجموعة لولو العالمية يمثل نموذجًا ناجحًا لربط المنتج المصري مباشرة بالأسواق الخليجية، وفتح آفاق جديدة أمام المصدرين المصريين، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ومنسوجات المنزل، مؤكدًا استمرار شبكة مكاتب التمثيل التجاري في دعم خطط التوسع بالسوق المصري وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

