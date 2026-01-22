محافظ الإسماعيلية يثمن جهود جامعة قناة السويس في اختيار المكتب الفني الهندسي

ثمن اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية جهود جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في إجراء المقابلات الشخصية لاختيار مهندسي المكتب الفني الهندسي لمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن منظومة التكامل المؤسسي الهادفة إلى دعم المشروعات التنموية بالمحافظة واختيار أفضل الكفاءات الهندسية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على الدور المحوري لجامعة قناة السويس وتعاونها الدؤوب في كافة المشروعات التنموية والأبحاث العلمية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطن الإسماعيلي.

وفي هذا السياق، عقدت جامعة قناة السويس يوم الاثنين الماضي الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٦، المقابلات الشخصية للمتقدمين، وذلك بمقرات مختلفة داخل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالجامعة القديمة، حيث أجريت مقابلات الهندسة الميكانيكية في قاعة مجلس الكلية، والهندسة الكهربائية في قاعة اجتماعات الوكلاء، والهندسة المدنية في قاعة المؤتمرات، والهندسة المعمارية في قاعة الدراسات العليا، وتم تخصيص للمقابلة الشخصية 50 درجة ضمن التقييم النهائي لكل متقدم.

شارك في المقابلات عدد من المتقدمين بواقع 39 مهندسًا تخصص مدني، و8 مهندسين تخصص عمارة، و14 مهندسًا تخصص ميكانيكا، و20 مهندسًا تخصص كهرباء، وذلك استكمالًا لمراحل التقييم التي بدأت بالامتحان التحريري النظري، في إطار منظومة دقيقة تستهدف اختيار العناصر الأكفأ علميًا وعمليًا.

ومن جانب محافظة الإسماعيلية، شارك في المقابلات الشخصية، اللواء بلال الشربيني المستشار الهندسي لمحافظ الاسماعيلية، محمد سالم مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة ودعاء علي مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة.

وقد شكلت لجان علمية متخصصة لكل مجال، برئاسة نخبة من أساتذة وعمداء الكليات بجامعة قناة السويس، لضمان أعلى درجات الدقة والموضوعية في الاختيار، وضمت لجنة الهندسة الميكانيكية كلًا من الدكتور تامر نبيل محمود يوسف، والدكتور تامر محمد منصور، والدكتور أبو بكر حلمي عمرو، بينما ضمت لجنة الهندسة الكهربائية الدكتور باسم الهادي السعيد ، والدكتور أحمد علي السيد سالم، والدكتور إياد سعيد سليمان عودة.

كما ضمت لجنة الهندسة المدنية الدكتور حسن أحمد محمدين، والدكتور عبير عبد المنعم الشهاوي، والدكتورة عزة حسن إبراهيم مبارك، في حين تضم لجنة الهندسة المعمارية الدكتور فيصل محمود أبو العزم، والدكتور أحمد محمود هلال، والدكتورة بسمة سمير قاسم.