رياضة

حسام حسن يطلب تقليل عدد اللاعبين المحترفين في الأندية المصرية

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

طالب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بتقليل عدد اللاعبين المحترفين في الفرق المصرية ل ٣ بدلا من ٥ في كل فريق بالدوري المصري.

وأضاف :  منتخب مصر بدون مهاجم حاليا بسبب إعتماد الأندية الكبير على لاعبين محترفين في خط الهجوم وبالتالي قل عدد اللاعبين بالنسبة للمنتخب.

وأوضح : هناك لاعبين فلسطينين بكثرة في الدوري المصري وهو ما أثر على فرص اللاعبين المصريين ويجب تحجيم العدد لمنح فرص اكثر للاعب المصري خلال الفترة القادمة.

واختتم حسام حسن تصريحاته قائلا: المنتخب به عدد كبير من النواقص بسبب زيادة المحترفين واطالب بتقليل العدد لزيادة عدد اللاعبين المصريين.

