حسام حسن يطلب تقليل عدد اللاعبين المحترفين في الأندية المصرية

طالب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بتقليل عدد اللاعبين المحترفين في الفرق المصرية ل ٣ بدلا من ٥ في كل فريق بالدوري المصري.

وأضاف : منتخب مصر بدون مهاجم حاليا بسبب إعتماد الأندية الكبير على لاعبين محترفين في خط الهجوم وبالتالي قل عدد اللاعبين بالنسبة للمنتخب.

وأوضح : هناك لاعبين فلسطينين بكثرة في الدوري المصري وهو ما أثر على فرص اللاعبين المصريين ويجب تحجيم العدد لمنح فرص اكثر للاعب المصري خلال الفترة القادمة.

واختتم حسام حسن تصريحاته قائلا: المنتخب به عدد كبير من النواقص بسبب زيادة المحترفين واطالب بتقليل العدد لزيادة عدد اللاعبين المصريين.