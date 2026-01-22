طريقة عمل فتة كبد الدجاج بمذاق لا يقاوم

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فتة كبد الدجاج، فهي من الأكلات الغير شائعة لكن يمكنك تجربتها و تطبيقها وتجديد سفرتك

مقادير فتة كبد الدجاج



● كبدة دجاج

● لبن

● زعتر

● روزماري

● زيت زيتون

● بصل

● ثوم

● خل

● كزبرة خضراء

● كرات

● كرفس

● جنزبيل

● عصير ليمون

للتقديم:

● أرز بالبسلة

● خبز شامي

● لوز

● فلفل أحمر مشوي

● بقدونس

لصوص الطحينة:

● زبادي

● طحينة

● عصير ليمون

● ثوم مهروس

● هريسة

● ملح وفلفل

● كمون



طريقة تحضير فتة كبد الدجاج



يشوح البصل مع الثوم ثم تضاف الكبدة وكل البهارات والكرات والكرفس

وتترك حتى تمام النضج

لعمل الأرز يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف البسلة والجزر والأرز والمرقة ويتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الماء المغلي ويترك حتى تمام النضج

لعمل الصوص يخلط الطحينة مع الزبادي ثم يضاف الفلفل المشوي والملح والفلفل والثوم وعصير الليمون

في طبق التقديم يضاف الأرز والخبز المحمر ثم تضاف الكبدة وصوص الطحينة وتزين باللوز المحمر وتقدم