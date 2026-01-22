مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مجلس المحافظين بجامعة المنهاج الباكستانية

استقبل أ.د نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم الخميس، وفدًا من مجلس المحافظين بجامعة المنهاج بلاهور باكستان، برئاسة الدكتور حسن القادري، عضو المجلس؛ وذلك لبحث أوجه التعاون في المجالات العلمية بين دار الإفتاء المصرية والجامعة الباكستانية.

في بداية اللقاء رحَّب المفتي بالوفد الباكستاني، مؤكدًا أهمية تعزيز أوجه التعاون بين دار الإفتاء والجامعة الباكستانية، لا سيما فيما يتعلق بالفهم الصحيح للقضايا الملحَّة المتعلقة بقضايا الذكاء الاصطناعي، والإصدارات العلمية المختلفة، والاستفادة من تجربة دار الإفتاء المصرية في تصحيح المفاهيم ومواجهة الأفكار المتشددة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي امتدادًا للعلاقات العلمية والروحية التي جمعت العلماء في البلدين على مر التاريخ.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد مجلس المحافظين بجامعة المنهاج بمدينة لاهور الباكستانية عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لدار الإفتاء المصرية، مثمنين جهودها الرائدة في خدمة الإسلام وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال على الساحة العالمية، مشيدين بالدور القيادي لفضيلة المفتي في رئاسته للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤكدين أن هذه الجهود أسهمت بشكل فاعل في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين المؤسسات العلمية والإفتائية في مختلف الدول.