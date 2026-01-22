وزير الطاقة الأمريكي: العالم بحاجة إلى مضاعفة إنتاجه من النفط

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الخميس، أن العالم بحاجة إلى إنتاج أكثر من ضعف معدل إنتاجه الحالي من النفط، بينما انتقد الاتحاد الأوروبي وولاية كاليفورنيا الأمريكية لإهدارهما المال على ما وصفه بالطاقة الخضراء غير الفعالة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" بأن رايت والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة أوكسيدنتال فيكي هولوب أكدا، خلال مناقشتهما على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن العالم سيعتمد على النفط لعقود قادمة، وذلك على الرغم من أن مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الطاقة ركزت في السنوات الأخيرة على طرق لتعزيز سياسات الكربون المنخفض.

وقال رايت إن اللوائح البيئية للشركات في الاتحاد الأوروبي تشكل مخاطر على التعاون في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة وحذر من أنها قد تؤثر على واردات الغاز الأمريكية إلى أوروبا.

وتابع رايت: "هذه اللوائح يمكن أن تهددكم (المنتجين الأمريكيين) من حيث المسؤولية بإرسال الغاز إلى أوروبا ونحن نعمل مع زملائنا هنا في أوروبا لإزالة هذه الحواجز".

ويطلب الاتحاد الأوروبي من مستوردي النفط والغاز إلى أوروبا مراقبة انبعاثات الميثان المرتبطة بتلك الواردات والإبلاغ عنها، في محاولة للحد من انبعاثات الغاز القوي الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وبعد أشهر من الضغط من الشركات والحكومات، وافق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على تقليص قانونين رئيسيين بشكل حاد، وهما توجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات وتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات.