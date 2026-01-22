قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنايات مُستأنف دمنهور تقضي بـ «الإعدام شنقاً» لـ «توربيني البحيرة» المتهم بهتك عرض صغار كفر الدوار
وزير الخارجية يشارك في ندوة تثقيفية بالقوات الجوية
وزير الصحة: مصر انتقلت من نموذج الرعاية التقليدي إلى نهج استباقي استثماري
كل سنة وانت حبي الأول.. ابنة أحمد راتب تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة
وزير الرياضة: نشكر المغرب على حسن التنظيم وكرم الضيافة بأمم إفريقيا
حفلان لـ جوزيف عطية احتفالا بعيد الحب في الأردن وأبوظبي
عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة المحمول: لا تعاقبوا من يدعمون الوطن
أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
انطلاق معرض Big 5 في السعودية بمشاركة 21 شركة مصرية

ولاء عبد الكريم

انطلقت فعاليات الأسبوع الأول من معرض Big 5 Saudi Arabia بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير، بمشاركة مصرية متميزة يجري تنظيمها من خلال شركة إكسبو كونسالتنت العالمية، بالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء وجهاز التمثيل التجاري المصري.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور سلطان العتيبي، المدير العام لتطوير القطاعات الفرعية بهيئة تنمية الصادرات السعودية (ADC)، إلى جانب الوزير المفوض عمرو هزاع، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالمملكة العربية السعودية، ومحمد علي سكرتير أول تجاري، حيث قاموا بجولة داخل الجناح المصري، واطلعوا على المنتجات المعروضة، وبحثوا فرص التعاون والتوسع أمام الشركات المصرية في السوق السعودي.

ويُركز الأسبوع الأول من المعرض على عدد من القطاعات المتخصصة، أبرزها الأبواب والشبابيك، الواجهات المعمارية، الرخام والجرانيت، أنظمة الأسطح والعزل، والأدوات الصحية ومستلزماتها، بما يعكس تنوع الفرص المتاحة أمام الصناعات المصرية في قطاع مواد البناء والتشييد.

ويضم الجناح المصري نحو 21 شركة مصرية من كبرى الشركات العاملة في قطاع مواد البناء، تعرض أحدث منتجاتها وحلولها، في إطار إبراز جودة وتنافسية الصناعة المصرية وقدرتها على تلبية متطلبات السوق السعودي والأسواق الإقليمية.

وتأتي المشاركة المصرية في المعرض ضمن جهود تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر والسعودية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة في ظل الطفرة العمرانية والمشروعات الكبرى التي تنفذها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030.

ويتضمن معرض Big 5 Saudi Arabia عددًا من الفعاليات المصاحبة، تشمل جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، وعروضًا حية للتقنيات الحديثة، إلى جانب لقاءات أعمال ثنائية (B2B)، ما يجعله منصة محورية للتواصل بين صُنّاع القرار والمستثمرين والمهنيين في قطاع البناء والتشييد بالمنطقة.

