الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سنة جديدة عامرة بالحب.. رسالة نبيلة عبيد لـ جمهورها بمناسبة عيد ميلادها

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
يارا أمين

وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة إلى متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام بمناسبة عيد ميلادها معبرة عن حبها لكل متابعيها.

وكتبت نبيلة عبيد: "حبايبي وحشتوني، سنة جديدة عامرة بالحب دايما في قلبي وقلوبكم، كل سنة وأنتم في قلبي طيبين".

أعمال نبيلة عبيد 

وقدمت نبيلة عبيد، مسلسل سكر زيادة، عام 2020 مع الفنانة نادية الجندي. 

مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

ويشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم، منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.

نبيلة عبيد إنستجرام الفنانة نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة الفنانة نادية الجندي

