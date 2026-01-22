قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
غزل المحلة يتأخر أمام وادي دجلة 3-2 في الشوط الأول
وزير خارجية جرينلاند: الأمين العام لحلف الناتو نقل موقفنا وخطوطنا الحمراء إلى ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أتوبيس نصر EV الكهربائي يبدأ التشغيل التجريبي لنقل زوار أهرامات الجيزة

الأتوبيس الكهربائي
الأتوبيس الكهربائي
علياء فوزى

أعلنت شركة النصر للسيارات - التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - عن دخول نموذج الأتوبيس الكهربائي الجديد "نصر EV"، المقرر إنتاجه قريبا، الخدمة التجريبية لنقل زوار منطقة أهرامات الجيزة، ضمن أسطول شركة أوراسكوم ببيراميدز.

ويُعد أتوبيس "نصر EV" أحد أحدث نماذج وسائل النقل الصديقة للبيئة، حيث يعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل دون أي انبعاثات كربونية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، لا سيما في المناطق الأثرية. كما يتميز الأتوبيس بمستوى عالٍ من الرفاهية والراحة للركاب، إلى جانب تجهيزه بأنظمة أمان ومراقبة متكاملة تشمل كاميرات داخلية وخارجية، بما يضمن أعلى معايير السلامة أثناء التشغيل. وشهدت مرحلة التشغيل التجريبي تفاعلًا إيجابيًا واسعًا من السائحين والزوار، الذين أشادوا بجودة الخدمة وهدوء الرحلة والشعور العالي بالأمان والراحة، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بتجربة زيارة أهم وأشهر المقاصد السياحية والأثرية في العالم.

ومن المقرر أن ينضم أتوبيس "نصر EV" إلى مجموعة من المنتجات التي تقدمها الشركة، من بينها الأتوبيس السياحي "نصر سكاي" والميني باص " نصر ستار"، بما يعكس تنوع محفظة منتجات "النصر للسيارات" وتوجهها نحو تلبية احتياجات السوق من وسائل النقل الحديثة والمستدامة، وذلك بعد إحياء وتشغيل الشركة في أواخر عام 2024، كأحد الصروح الوطنية الرائدة في صناعة المركبات، في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.

وفي السياق ذاته، أكدت شركة النصر للسيارات أنه يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز خطوط إنتاج الأتوبيس الكهربائي، تمهيدا لبدء الإنتاج وفق أحدث المعايير العالمية للجودة والتكنولوجيا، وبما يدعم خطط التوسع في التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الشركة لتوطين صناعة المركبات، وتعزيز دورها كشركة وطنية رائدة في تصنيع وسائل النقل الحديثة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف وزارة قطاع الأعمال العام في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتعاون مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تطوير الخدمات السياحية، والحفاظ على البيئة، وإبراز الصورة الحضارية لمصر أمام زائريها من مختلف دول العالم.

الأتوبيس النصر للسيارات الأتوبيس الكهربائي وزارة قطاع الأعمال العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

ترشيحاتنا

الصداع

أطعمة تسبب الصداع .. تجنبها

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا ارتدى الرئيس الفرنسي نظارة شمسية في منتدى دافوس؟ طبيبة تحذر من وباء جديد ينتشر بسبب الموبايل

قرنبيط

طبق شتوي دافئ.. طريقة عمل القرنبيط بالصلصة بخطوات بسيطة

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد