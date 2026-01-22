أتوبيس نصر EV الكهربائي يبدأ التشغيل التجريبي لنقل زوار أهرامات الجيزة

أعلنت شركة النصر للسيارات - التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - عن دخول نموذج الأتوبيس الكهربائي الجديد "نصر EV"، المقرر إنتاجه قريبا، الخدمة التجريبية لنقل زوار منطقة أهرامات الجيزة، ضمن أسطول شركة أوراسكوم ببيراميدز.

ويُعد أتوبيس "نصر EV" أحد أحدث نماذج وسائل النقل الصديقة للبيئة، حيث يعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل دون أي انبعاثات كربونية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، لا سيما في المناطق الأثرية. كما يتميز الأتوبيس بمستوى عالٍ من الرفاهية والراحة للركاب، إلى جانب تجهيزه بأنظمة أمان ومراقبة متكاملة تشمل كاميرات داخلية وخارجية، بما يضمن أعلى معايير السلامة أثناء التشغيل. وشهدت مرحلة التشغيل التجريبي تفاعلًا إيجابيًا واسعًا من السائحين والزوار، الذين أشادوا بجودة الخدمة وهدوء الرحلة والشعور العالي بالأمان والراحة، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بتجربة زيارة أهم وأشهر المقاصد السياحية والأثرية في العالم.

ومن المقرر أن ينضم أتوبيس "نصر EV" إلى مجموعة من المنتجات التي تقدمها الشركة، من بينها الأتوبيس السياحي "نصر سكاي" والميني باص " نصر ستار"، بما يعكس تنوع محفظة منتجات "النصر للسيارات" وتوجهها نحو تلبية احتياجات السوق من وسائل النقل الحديثة والمستدامة، وذلك بعد إحياء وتشغيل الشركة في أواخر عام 2024، كأحد الصروح الوطنية الرائدة في صناعة المركبات، في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.

وفي السياق ذاته، أكدت شركة النصر للسيارات أنه يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز خطوط إنتاج الأتوبيس الكهربائي، تمهيدا لبدء الإنتاج وفق أحدث المعايير العالمية للجودة والتكنولوجيا، وبما يدعم خطط التوسع في التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الشركة لتوطين صناعة المركبات، وتعزيز دورها كشركة وطنية رائدة في تصنيع وسائل النقل الحديثة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف وزارة قطاع الأعمال العام في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتعاون مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تطوير الخدمات السياحية، والحفاظ على البيئة، وإبراز الصورة الحضارية لمصر أمام زائريها من مختلف دول العالم.