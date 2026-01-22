أطعمة تسبب الصداع .. تجنبها

يعد الصداع من اكثر المشكلات الصحية الشائعة في مختلف انحاء العالم بين النساء والرجال من مختلف الأعمار لذا من المهم معرفه كل الامور المتعلقه بهذه المشكلة للتمكن من الوقاية منها وتقليل احتمالات حدوثها .

تكشف الأبحاث أن بعض الأطعمة يمكن أن تسبب نوبات الصداع لدى الأفراد المعرضين لها، مما يجعل الوعي الغذائي أمراً ضرورياً لإدارة الصداع بشكل طبيعي.

أطعمة تسبب الصداع

ووفقا لما جاء في موقع medanta بعض الأطعمة الشائعة تساعد في الإصابة بالصداع.

الأجبان المعتقة والقديمة

الجبن الأزرق

بارميزان

جبنة الفيتا

جبنة الشيدر (باستثناء الجبنة الأمريكية، وجبنة الريكوتا، وجبنة الكوخ، وجبنة الكريمة)

اللحوم المصنعة

هوت دوج



سلامي

لحم خنزير

بولونيا

تشمل العناصر الإضافية التي تستدعي الحذر ما يلي:

الشوكولاتة (تسبب نوبات في 22% من الحالات)

الأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي والملفوف المخلل

منتجات الألبان المخمرة

بعض الفواكه (الحمضيات، الفواكه المجففة، الموز)

المكسرات والزبدة المصنوعة منها