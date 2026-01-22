قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

أطعمة تسبب الصداع .. تجنبها

الصداع
الصداع
اسماء محمد

يعد الصداع من اكثر المشكلات الصحية الشائعة في مختلف انحاء العالم بين النساء والرجال من مختلف الأعمار لذا من المهم معرفه كل الامور المتعلقه بهذه المشكلة للتمكن من الوقاية منها وتقليل احتمالات حدوثها .

 تكشف الأبحاث أن بعض الأطعمة يمكن أن تسبب نوبات الصداع لدى الأفراد المعرضين لها، مما يجعل الوعي الغذائي أمراً ضرورياً لإدارة الصداع بشكل طبيعي.

أطعمة تسبب الصداع 

ووفقا لما جاء في موقع medanta بعض الأطعمة الشائعة تساعد في الإصابة بالصداع.

الأجبان المعتقة والقديمة 

الجبن الأزرق

بارميزان

جبنة الفيتا

جبنة الشيدر (باستثناء الجبنة الأمريكية، وجبنة الريكوتا، وجبنة الكوخ، وجبنة الكريمة)

اللحوم المصنعة

هوت دوج


سلامي

لحم خنزير

بولونيا

تشمل العناصر الإضافية التي تستدعي الحذر ما يلي:

الشوكولاتة (تسبب نوبات في 22% من الحالات)

الأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي والملفوف المخلل

منتجات الألبان المخمرة

بعض الفواكه (الحمضيات، الفواكه المجففة، الموز)

المكسرات والزبدة المصنوعة منها

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

ندوة علمية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب تناقش منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله وتوصي بإحياء تراث علماء الأزهر وتعريف الأجيال بمنهجهم

منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله.. ندوة علمية بمعرض الكتاب

جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

في أولى ندواتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .. دار الإفتاء تناقش الإرشاد الأسري

البحوث الإسلامية يصدر عدد شعبان من مَجَلَّة الأزهر عن تحويل القِبلة

البحوث الإسلامية يصدر عدد شعبان من مَجَلَّة الأزهر عن تحويل القِبلة

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد