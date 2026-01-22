أزهري يرد على مطالب البعض بأن يأتي رمضان بالشتاء كل عام

أكد الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، أن هناك بعض الأشخاص تطالب بتقويم الشهر الميلادي مع الهجري، ويكون هناك ميعاد ثابت لشهر رمضان،وأن ذلك ليأتي رمضان كل عام في الشتاء.

وأضاف الشيخ عطية محمد عطية، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن كل عام يكون هناك 11 يومًا فارقًا عن رمضان السابق له، وذلك نؤكد أن شهر رمضان في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأتي في الشتاء والصيف، وليس له موعد ثابت.

ولفت إلى أن من يطالب بأن يكون شهر رمضان في موعد ثابت في العام، وأن يأتي كل عام في الشتاء، أمر ليس بصحيح، وأن غزوة تبوك كانت في شهر رمضان، والله قال في كتابه الكريم «وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ».