هشام الحصري: مسؤولية قومية للدفاع عن قضايا الأمة في المحافل الدولية

أعرب النائب هشام الحصري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب عن خالص امتنانه وتقديره لثقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، لاختياره عضواً ممثل لمصر في البرلمان العربي.



وأكد "الحصري" في تصريحات له اليوم، أن هذا الاختيار يمثل مسؤولية وطنية وقومية كبيرة، وتكليفاً يعتز به للعمل تحت مظلة البرلمان العربي، الذي يعد أحد أهم ركائز العمل العربي المشترك ومنبراً للدفاع عن مصالح الشعوب العربية وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية.

قادرة على صياغة مواقف عربية موحدة



وشدد النائب هشام الحصري على أن المرحلة الراهنة وما تشهده المنطقة من تحديات جسام، تتطلب "دبلوماسية برلمانية" نشطة وقادرة على صياغة مواقف عربية موحدة، مشيراً إلى أن البرلمان العربي يلعب دوراً محورياً في دعم القضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون في مجالات الأمن الغذائي والمائي، وهي الملفات التي تمثل أولوية قصوى لمصر ولأشقائها العرب.



وأضاف "الحصري": "إن تمثيل مصر في البرلمان العربي هو انعكاس للدور الريادي الذي تلعبه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لمّ الشمل العربي وتثبيت أركان الأمن القومي العربي. وسنعمل جاهدين من خلال هذه العضوية على نقل الخبرات التشريعية المصرية وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون مع الزملاء من كافة الأقطار العربية".