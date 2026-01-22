قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ختام دورة أصول التحقيق والادعاء وصياغة مذكرات التصرف في قضايا الفساد المالي والإداري

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد عبدالراضي، اليوم فعاليات ورشة العمل المعنونة: "تنمية مهارات التحقيق الإداري ودوره في مكافحة الفساد" والتي جرى عقدها على مدار 4 أيام، بمشاركة 30 من أعضاء النيابة الإدارية، ومشاركين من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ومن أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، إلى جانب مشاركين من عدة دول عربية يمثلون الجهات ذات الصلة، وذلك بمقر مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبتشريف الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

استهلت الفعاليات بعرض فيلم قصير حول التعريف بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية وأبرز أنشطتها في العالم العربي، أعقبها كلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، أكد خلالها أن الورشة التدريبية تهدف إلى دعم المشاركين وتنمية مهاراتهم في أصول التحقيق والادعاء وصياغة مذكرات التصرف في قضايا الفساد المالي والإداري، وإقامة الدعوى التأديبية وتحديد العقوبات لمرتكبي مخالفات وجرائم الفساد، وذلك من خلال تطبيقات وقضايا عملية وعقد جلسات محاكاة، موضحًا أن هذه الورشة التدريبية تم دعمها بنخبة متميزة من المحاضرين من أعضاء النيابة الإدارية ووزارة الداخلية.

وخلال كلمته رحب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالحضور، ونقل تحيات المستشار رئيس الهيئة، وقدم خالص التحية والتقدير لـ الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة، كما رحب بالأستاذ الدكتور عادل عبد العزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين النيابة الإدارية والمنظمة، من خلال تنسيق دورات تدريبية وورش عمل متخصصة،  وعقد هذه الورشة التدريبية، لما لها من بالغ الأثر في تعزيز وتنمية قدرات المشاركين في إجراء التحقيق الإداري في قضايا الفساد المالي والإداري.

كما أرسل الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، خالص التحية للمستشار رئيس الهيئة، ورحب بالمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، كما وجه الشكر لـ المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي على حسن تعاونه في تنسيق هذه الورشة، وأعرب عن سعادته بالتعاون الدائم مع النيابة الإدارية لما لها من دور بارز في مكافحة الفساد المالي والإداري.

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور وفقًا للترتيب الزمني التالي: "الفساد المالي والإداري بين الاتفاقيات الدولية والعربية والمساءلة التأديبية"، وألقاها اللواء الدكتور خالد سعيد وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية السابق، وعضو هيئة تدريس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأدار الحوار: الأستاذ الدكتور عادل عبد العزيز السن.

"المقومات الأساسية للتحقيق التأديبي وأهم المآخذ القضائية عليها – تطبيقات قضائية"، وألقاها المستشار باسم الفاروق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإدارة التفتيش القضائي، وأدار الحوار: المستشار الدكتور أيمن نبيل.

"ضمانات التحقيق التأديبي"و"الدفوع التأديبية"، وألقاها المستشار محمود بيرم التونسي الادعاء العام التأديبي للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وأدار الحوار: الأستاذ الدكتور عادل عبد العزيز السن.

"فن الاستجواب واستخلاص نتائج التحقيقات"، وألقاها اللواء محمد عبد المنعم شرباس مساعد وزير الداخلية السابق، وأدار الحوار: المستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية.

"الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية، "تطبيقات عملية في الإدارة المحلية وجرائم المخدرات"، وألقاها اللواء محمد سامي الجندي الخبير الأمني، وكيل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة سابقًا بوزارة الداخلية، وأدار الحوار: الأستاذ الدكتور عادل عبد العزيز السن.

"مقارنة بين النظم التأديبية لبعض الدول العربية وأهم الملامح المشتركة بينها"، وألقاها المستشار حسام الشاذلي بإدارة التفتيش القضائي، وأدار الحوار: المستشار الدكتور أيمن نبيل.

"جلسات محاكاة لتطبيقات وقضايا عملية"، وألقاها الأستاذ الدكتور عادل عبد العزيز السن والمستشار الدكتور أيمن نبيل.

وفي ختام الفعاليات، قام المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بتسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

مركز التدريب القضائي النيابة الإدارية وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية مهارات التحقيق الإداري مكافحة الفساد

