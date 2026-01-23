قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة بـ57 مليار دولار.. ترامب يرفع عرض شراء جرينلاند إلى مليون دولار للفرد
تناولوا فسيخ وملوحة.. تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج
الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر قسد
منع السمسرة وضبط البيانات .. كيف يغيّر قانون الحج قواعد التنظيم؟
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 23-1-2026
أول جمعة من شعبان.. اغتنمها بالصلاة على النبي
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم
بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
أول جمعة من شعبان.. اغتنمها بالصلاة على النبي

إيمان طلعت

يغفل الكثيرون عن فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في أول جمعة من شعبان وهو شهر عظيم ارتبط بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى قيل في الأثر رجب شهر الله وشعبان شهر نبيه ورمضان شهر أمته.

الصلاة على النبي 100 مرة

وفي فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في أول جمعة من شعبان، وفي كل وقت وفي كل جمعة قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن من سنن يوم الجمعة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأوراد التي حث النبي صلى الله عليه وسلم بالمواظبة عليها بالعدد مائة (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم).

واستدل بما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ما من رجل يصلي علي مائة إلا غفر له) رواه الطبراني وأبونعيم وهو حديث صحيح.

ومن فوائد الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الفوائد منها ما يلي:

عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أتاني آت من عند ربي فقال ( من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها ) رواه الأمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح .

كما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها: قال صلى الله عليه وسلم ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي . إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) رواه أحمد وأبوداوود وغيرهما وهو حديث صحيح.

ولفت مرزوق إلى عدد من الأوراد في أول جمعة من شعبان، الورد الأول هو الاستغفار مائة مرة، والورد الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة.


سنن الجمعة الأولى من شعبان

وأوضح أن من سنن الجمعة الأولى من شعبان، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسنون في ليلة الجمعة ويومها، ومن سننها أيضا:
1 - الإغتسال
2 - قراءة سورة الكهف
قال صلى الله عليه وسلم ( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق) رواه البيهقي في الشعب وهو حديث صحيح
3 - الذهاب إلى المسجد مبكرا.
4 - الإكثار من الدعاء.
5 - الصدقة ولو بالقليل.

