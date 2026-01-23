أول جمعة من شعبان.. اغتنمها بالصلاة على النبي

يغفل الكثيرون عن فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في أول جمعة من شعبان وهو شهر عظيم ارتبط بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى قيل في الأثر رجب شهر الله وشعبان شهر نبيه ورمضان شهر أمته.

الصلاة على النبي 100 مرة

وفي فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في أول جمعة من شعبان، وفي كل وقت وفي كل جمعة قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن من سنن يوم الجمعة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأوراد التي حث النبي صلى الله عليه وسلم بالمواظبة عليها بالعدد مائة (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم).

واستدل بما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ما من رجل يصلي علي مائة إلا غفر له) رواه الطبراني وأبونعيم وهو حديث صحيح.

ومن فوائد الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الفوائد منها ما يلي:

عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أتاني آت من عند ربي فقال ( من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها ) رواه الأمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح .

كما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها: قال صلى الله عليه وسلم ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي . إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) رواه أحمد وأبوداوود وغيرهما وهو حديث صحيح.

ولفت مرزوق إلى عدد من الأوراد في أول جمعة من شعبان، الورد الأول هو الاستغفار مائة مرة، والورد الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة.



سنن الجمعة الأولى من شعبان

وأوضح أن من سنن الجمعة الأولى من شعبان، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسنون في ليلة الجمعة ويومها، ومن سننها أيضا:

1 - الإغتسال

2 - قراءة سورة الكهف

قال صلى الله عليه وسلم ( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق) رواه البيهقي في الشعب وهو حديث صحيح

3 - الذهاب إلى المسجد مبكرا.

4 - الإكثار من الدعاء.

5 - الصدقة ولو بالقليل.