قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة بـ57 مليار دولار.. ترامب يرفع عرض شراء جرينلاند إلى مليون دولار للفرد
تناولوا فسيخ وملوحة.. تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج
الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر قسد
منع السمسرة وضبط البيانات .. كيف يغيّر قانون الحج قواعد التنظيم؟
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 23-1-2026
أول جمعة من شعبان.. اغتنمها بالصلاة على النبي
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم
بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر قسد

الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر "قسد"
الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر "قسد"
فرناس حفظي

بدأ الجيش السوري، ليل الخميس، إجراءات نقل عناصر الأمن التابعين لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من سجن الأقطان في محافظة الرقة إلى مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، تمهيدًا لوضع السجن تحت إدارة الحكومة السورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن العملية تأتي في إطار اتفاق وُقّع في 18 يناير الجاري بين الحكومة السورية و"قسد"، تتسلم بموجبه وزارة الداخلية إدارة السجن.


ووفق مصدر حكومي تحدث لقناة "الإخبارية السورية"، فإن الاتفاق "يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار واستكمال استعادة سيادة الدولة على محافظة الرقة"، موضحًا أن الإجراء يتم برعاية دولية ويشمل إخراج مقاتلي قسد من السجن ومحيطه بأسلحتهم الخفيفة فقط.


ويُقدر عدد المغادرين بنحو 800 عنصر من "قسد"، بحسب المصدر، على أن تتولى وحدات من الجيش والأجهزة الأمنية إدارة جميع مرافق السجن، بما فيها الأقسام التي تضم محتجزي تنظيم داعش.


وأشار المصدر إلى أن العملية تأتي استجابة لمساعٍ دولية لتفادي التصعيد العسكري وضمان انتقال إداري وأمني سلس في المواقع الحيوية، بما يخدم هدف دمشق المتمثل في بسط السيطرة الكاملة على الرقة.


وكانت وحدات من الجيش السوري قد فرضت حصارًا على سجن الأقطان منذ ثلاثة أيام بعد طلب عناصر "قسد" مغادرة المنطقة نحو الحسكة برفقة التحالف الدولي. ومع استكمال تسلّم السجن والفرقة المحيطة به، تصبح محافظة الرقة بالكامل تحت سلطة الجيش السوري.


وتسارعت عمليات انسحاب "قسد" من عدة مواقع شمال وشرق سوريا خلال الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من تداعيات أمنية وإنسانية على السجون والمخيمات الخاضعة لسيطرتها سابقًا.

الجيش السوري قوات سوريا الديمقراطية قسد مدينة عين العرب إدارة الحكومة السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الذهب

صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026

ترشيحاتنا

إيونيكس CITY

إيونيكس الروسية تكشف عن سيارة CITY الكهربائية.. وهذا سعرها عالميا

جي إيه سي إمباو

أسعار ومواصفات جي إيه سي إمباو 2026 في السعودية

ثريدز

ثريدز يبدأ عرض الإعلانات لجميع المستخدمين حول العالم

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد