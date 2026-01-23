الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر "قسد"

بدأ الجيش السوري، ليل الخميس، إجراءات نقل عناصر الأمن التابعين لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من سجن الأقطان في محافظة الرقة إلى مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، تمهيدًا لوضع السجن تحت إدارة الحكومة السورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن العملية تأتي في إطار اتفاق وُقّع في 18 يناير الجاري بين الحكومة السورية و"قسد"، تتسلم بموجبه وزارة الداخلية إدارة السجن.



ووفق مصدر حكومي تحدث لقناة "الإخبارية السورية"، فإن الاتفاق "يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار واستكمال استعادة سيادة الدولة على محافظة الرقة"، موضحًا أن الإجراء يتم برعاية دولية ويشمل إخراج مقاتلي قسد من السجن ومحيطه بأسلحتهم الخفيفة فقط.

مشاهد من بدء عملية نقل الجيش العربي السوري لعناصر تنظيم قسد من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة إلى محيط مدينة عين العرب شرق حلب. pic.twitter.com/9GbBj7r4UL — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) January 22, 2026



ويُقدر عدد المغادرين بنحو 800 عنصر من "قسد"، بحسب المصدر، على أن تتولى وحدات من الجيش والأجهزة الأمنية إدارة جميع مرافق السجن، بما فيها الأقسام التي تضم محتجزي تنظيم داعش.



وأشار المصدر إلى أن العملية تأتي استجابة لمساعٍ دولية لتفادي التصعيد العسكري وضمان انتقال إداري وأمني سلس في المواقع الحيوية، بما يخدم هدف دمشق المتمثل في بسط السيطرة الكاملة على الرقة.



وكانت وحدات من الجيش السوري قد فرضت حصارًا على سجن الأقطان منذ ثلاثة أيام بعد طلب عناصر "قسد" مغادرة المنطقة نحو الحسكة برفقة التحالف الدولي. ومع استكمال تسلّم السجن والفرقة المحيطة به، تصبح محافظة الرقة بالكامل تحت سلطة الجيش السوري.



وتسارعت عمليات انسحاب "قسد" من عدة مواقع شمال وشرق سوريا خلال الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من تداعيات أمنية وإنسانية على السجون والمخيمات الخاضعة لسيطرتها سابقًا.