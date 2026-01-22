الأمم المتحدة: ندعو إسرائيل للانسحاب من أراضي سوريا التي دخلتها بعد 8 ديسمبر 2024

دعت الأمم المتحدة، إسرائيل للانسحاب من أراضي سوريا التي دخلتها بعد 8 ديسمبر 2024، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الأمم المتحدة:" نحث على الانخراط في خارطة عمان بشأن السويداء، ونحث على انتقال السيطرة على محتجزي داعش من قسد إلى الحكومة السورية".

وتابعت الأمم المتحدة: “يجب عدم السماح لداعش باستغلال التوتر في شمال شرق سوريا”.

وأكملت الأمم المتحدة: “70% من محصول القمح في سوريا تضرر من الجفاف”.

وتابعت الأمم المتحدة: “155 ألف نازح غير قادرين على العودة إلى مناطقهم في السويداء، و نقدم المساعدات عبر مراكزنا في الحسكة والرقة والطبقة بسوريا”.