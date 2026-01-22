تفاصيل طرح أذون خزانة بـ 357.02 مليار جنيه بسعر فائدة 25%

أعلن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي طلبات الاكتتاب في عطاءات خزانة جرى طرحها اليوم الخميس الموافق 22-1-2026؛ إلى 357,02 مليار جنيه بما يعادل 7.6 مليار دولار.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري؛ عن أنه تم تنظيم مزادًا لطرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة لصالح وزارة المالية من خلال الإكتتاب في أدوات الدين المحلية.

وبحسب التقرير فقد ارتفعت طلبات الإكتتاب في شراء أذون الخزانة من قبل المستثمرين المحليين والبنوك إلى 3436 طلبًا مقدمًا خلال مزاد اليوم.

وسجل حجم طرح أجل 364 يوما نحو 191.29 مليار جنيه بما يعادل 4.07 مليار دولار من أصل 55 مليار جنيه كان مستهدف طرحها في المتوسط.

وسجلت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في العطاء نحو 1935 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين.

بلغ متوسط سعر الفائدة المطروح نحو 24.394% و أقل سعر بنسبة 23.5% وأعلى سعر بنسبة 29%.

وبلغ حجم الطلبات المقدمة في أجل 182 يوما بنحو 165.73 مليار جنيه بما يعادل 3.52 مليار دولار من أصل 40 مليار جنيه كان مستهدف طرحها في المتوسط.

وسجلت جملة التي قدمتها المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين نحو 1501 طلبًا.

وسجل متوسط سعر الفائدة المطروح نحو 25.512% وأقل سعر بنسبة 25% و أعلي سعر بنسبة 28.99%.