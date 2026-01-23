موجز أخبار الوادي الجديد .. المحافظ يتفقد مشروعات زراعية بسهل بركة ونائبته تلتقي الفوج الثاني من رحلات اعرف بلدك

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

خلال زيارته للفرافرة..

"الزملوط" يتفقّد عددًا من المشروعات الزراعية بسهل بركة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال جولته الميدانية الموسعة، اليوم، بمركز الفرافرة بتفقّد عددٍ من المشروعات الزراعية المتميزة القائمة بمنطقة سهل بركة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

حيثُ تفقد المشروع المقام على مساحة نحو 13 الف متر لإنتاج فسائل أصناف نخيل متميزة كالمجدول والبارحي بإجمالي 120 ألف فسيلة، موجهًا بتعزيز الاستفادة من هذه المشروعات في دعم صغار المزارعين وتوفير فسائل عالية الجودة بأسعار مناسبة.

كما تابع بتفقد الصوب المخصصة لزراعة محصول الدراجون فروت على مساحة 8 أفدنة بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 10 طن وذلك في إطار دعم المحافظة للتوسع في الزراعات غير التقليدية.

خلال زيارتهم للمحافظة

نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي الفوج الثاني من رحلات " أعرف بلدك "

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أعضاء الفوج الثاني من رحلات "أعرف بلدك" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة؛ لتعزيز الانتماء لدى الشباب في الفئة العمرية من ١٨ حتى ٤٥ عامًا وإتاحة الفرصة للتعرف على المقومات السياحية والحضارية والمشروعات القومية بالمحافظة، وذلك خلال زيارتهم لمقابر البجوات الأثرية بمدينة الخارجة في ختام محطات جولتهم التي شملت عدد من مراكز المحافظة.

ورحبت نائب المحافظ بالفوج واستمعت إلى انطباعتهم عن جولتهم بالمزارات المختلفة بالمحافظة و مقترحاتهم لتطوير و تحسين الخدمات المتاحة، كما استعرضت معهم أبرز المقومات التنموية و الخدمية و المشروعات المُنفذة بالمحافظة، وجهود القيادة السياسية في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة بها.

بالتعاون مع" القومي لذوي الإعاقة " نائب محافظ الوادي الجديد تشهد فعاليات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "أسرتي قوتي"

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، فعاليات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية " أسرتي قدوتي"

والتي انطلقت تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أقيمت بمركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة و ضمت سلسلة من اللقاءات والأنشطة التوعوية والتأهيلية التي ينفذها المجلس على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 120 أسرة.

أشادت بجهود المجلس في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز الشراكة مع المحافظات المختلفة؛ لتحقيق دمج فعّال ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مؤكدةً أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكافة فئات المجتمع.

كما حرصت على الاستماع لمقترحات ومطالب أسر ذوي الاحتياجات الخاصة، موجهةً بتشكيل لجنة من المحافظة؛ لدراسة هذه المطالب والتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل أي معوقات تواجه حصولهم على الخدمات والدعم اللازمة؛ موجهةً التقدير والاحترام لهذه الأسر لجهودهم في رعاية ودعم أبنائهم.